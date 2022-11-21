Психолог объяснила, как правильно действовать, чтобы ребёнок принял отчима
Психолог Крюкова призвала мужчин к инициативе в построении отношений с неродным ребёнком
Инициатива в построении отношений ребёнка с новым партнёром матери должна исходить именно от мужчины, ведь он приходит в уже сложившуюся семью и добивается расположения к себе. Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Елена Крюкова.
"Неоднократно слышала от мужчин: "Её ребёнок ничего не делает, чтобы наладить со мной отношения, почему я должен что-то делать для него?" Мать и ребёнок — это неразрывное целое. И любая нормальная женщина прежде всего смотрит, как мужчина проявляет себя по отношению к её ребёнку. Очень странно, что многие мужчины не придают этому обстоятельству должного значения", — сказала Крюкова.
Задача женщины, по словам эксперта, тщательно подготовить ребёнка к вхождению в их жизнь нового человека. Во-первых, в его понимании нарушается привычный уклад жизни, а во-вторых, ревность ребёнка может сделать этот и без того сложный процесс ещё более затруднительным. Возраст также важен. Дети дошкольного возраста легче переживают развод родителей и в большей степени готовы принимать любые изменения, поскольку более психически пластичны. Если новый мужчина уделяет время ребёнку, играет с ним, читает ему книги, дарит подарки, и если он видит, что мама счастлива, то может начать воспринимать этого мужчину как второго папу.
"Иначе обстоит дело, если ребёнок предподросткового и подросткового возраста. Здесь очень многое будет зависеть и от мужчины, и от женщины. Ни в коем случае нельзя ставить ребёнка перед фактом: "Я встретила мужчину, мы любим друг друга, он будет жить с нами". Для ребёнка это будет звучать, скорее всего, так: "Мне только с тобой не очень хорошо, я нашла себе кого-то более интересного, более значимого, теперь я буду любить его, а твои интересы и потребности уходят для меня на второй план, ты теперь для меня не самый важный и не самый любимый, теперь он любимее, чем ты". Что остаётся делать подростку? Он или уходит в себя, или начинает бунтовать, или ищет любовь на стороне", — пояснила специалист.
Матери важно объяснить ребёнку, что она приводит в семью нового человека с пользой для детей. Например, ей важно, чтобы сын получил мужское воспитание, перенял мужскую модель поведения, а для дочери создалось внутреннее чувство защищённости и уверенности. Но многие родители думают, что их дети — какие-то "несмышлёные недочеловеки", обратила внимание Крюкова. По их мнению, родителям лучше знать, что нужно детям, какие табуированные темы должны быть, и несовершеннолетние непременно должны уважать старших и подчиняться им беспрекословно. Однако такой авторитаризм только разрушает отношения, пояснила социолог, а дети испытывают настоящую боль от этого опыта.
"Что делать? Объяснять, договариваться. Не получается? Ещё раз искренне поговорить о себе, о своих чувствах, спросить, что он чувствует, поговорить о нас, если будем вместе, о будущем, о мотивах, о потребностях, о преимуществах совместного проживания, как со взрослыми поговорить. И запастись колоссальным терпением и бесконечным уважением к чувствам и мнению ребёнка. Потому что без этих двух составляющих никакие здоровые отношения в принципе невозможны", — добавила Крюкова.
По словам нашей собеседницы, дети остро чувствуют фальшь, поэтому мужчинам важно искренне принимать ребёнка как собственного, относиться к нему как к родному, интересоваться его жизнью, вникать в большие и малые проблемы, помогать во всём и, наконец, полюбить его, указала специалист.
Ранее психолог Ольга Савская объяснила Лайфу отказ от семейной терапии страхом раскрыться перед партнёром. Эксперт добавила, что чаще всего на индивидуальную терапию идут те, кто уже мотивирован что-то сделать для отношений, однако партнёры не всегда могут работать в паре.
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