Психолог объяснила, как правильно действовать, чтобы ребёнок принял отчима

Инициатива в построении отношений ребёнка с новым партнёром матери должна исходить именно от мужчины, ведь он приходит в уже сложившуюся семью и добивается расположения к себе. Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Елена Крюкова.

"Неоднократно слышала от мужчин: "Её ребёнок ничего не делает, чтобы наладить со мной отношения, почему я должен что-то делать для него?" Мать и ребёнок — это неразрывное целое. И любая нормальная женщина прежде всего смотрит, как мужчина проявляет себя по отношению к её ребёнку. Очень странно, что многие мужчины не придают этому обстоятельству должного значения", — сказала Крюкова.

Задача женщины, по словам эксперта, тщательно подготовить ребёнка к вхождению в их жизнь нового человека. Во-первых, в его понимании нарушается привычный уклад жизни, а во-вторых, ревность ребёнка может сделать этот и без того сложный процесс ещё более затруднительным. Возраст также важен. Дети дошкольного возраста легче переживают развод родителей и в большей степени готовы принимать любые изменения, поскольку более психически пластичны. Если новый мужчина уделяет время ребёнку, играет с ним, читает ему книги, дарит подарки, и если он видит, что мама счастлива, то может начать воспринимать этого мужчину как второго папу.

"Иначе обстоит дело, если ребёнок предподросткового и подросткового возраста. Здесь очень многое будет зависеть и от мужчины, и от женщины. Ни в коем случае нельзя ставить ребёнка перед фактом: "Я встретила мужчину, мы любим друг друга, он будет жить с нами". Для ребёнка это будет звучать, скорее всего, так: "Мне только с тобой не очень хорошо, я нашла себе кого-то более интересного, более значимого, теперь я буду любить его, а твои интересы и потребности уходят для меня на второй план, ты теперь для меня не самый важный и не самый любимый, теперь он любимее, чем ты". Что остаётся делать подростку? Он или уходит в себя, или начинает бунтовать, или ищет любовь на стороне", — пояснила специалист.

Матери важно объяснить ребёнку, что она приводит в семью нового человека с пользой для детей. Например, ей важно, чтобы сын получил мужское воспитание, перенял мужскую модель поведения, а для дочери создалось внутреннее чувство защищённости и уверенности. Но многие родители думают, что их дети — какие-то "несмышлёные недочеловеки", обратила внимание Крюкова. По их мнению, родителям лучше знать, что нужно детям, какие табуированные темы должны быть, и несовершеннолетние непременно должны уважать старших и подчиняться им беспрекословно. Однако такой авторитаризм только разрушает отношения, пояснила социолог, а дети испытывают настоящую боль от этого опыта.

"Что делать? Объяснять, договариваться. Не получается? Ещё раз искренне поговорить о себе, о своих чувствах, спросить, что он чувствует, поговорить о нас, если будем вместе, о будущем, о мотивах, о потребностях, о преимуществах совместного проживания, как со взрослыми поговорить. И запастись колоссальным терпением и бесконечным уважением к чувствам и мнению ребёнка. Потому что без этих двух составляющих никакие здоровые отношения в принципе невозможны", — добавила Крюкова.

По словам нашей собеседницы, дети остро чувствуют фальшь, поэтому мужчинам важно искренне принимать ребёнка как собственного, относиться к нему как к родному, интересоваться его жизнью, вникать в большие и малые проблемы, помогать во всём и, наконец, полюбить его, указала специалист.