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21 ноября, 09:20

Суп-пюре против обычного супа: Нутрициолог дала ответ, какое блюдо полезнее

Нутрициолог Кочубеева рекомендовала суп-пюре при проблемах с перевариванием

Суп-пюре может быть полезен, но при определённом составе и сбалансированном содержании белков, жиров и углеводов. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Наталия Кочубеева.

"Если суп-пюре сделан из полезных ингредиентов и в нём сбалансированы жиры и углеводы, то он ничем не хуже обычного. Но нужно понимать, что суп-пюре, если он содержит крахмалистые овощи (картофель, батат, свёклу), то имеет более высокий гликемический индекс (это значит, что возможен резкий скачок глюкозы в крови. — Прим. Лайфа), чем тот суп, в котором эти овощи нарезаны", — отметила специалист.

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Однако такой суп может быть очень полезен людям с проблемами ЖКТ и с перевариванием, в первую очередь белков. Это особенно важно для питания детей и пожилых людей.

"Обработанные белки, то есть курица, мясо, которые перетёрты в пюре, легче усваиваются, чем мясо кусками. И это нужно иметь в виду и в детском рационе, и в рационе пожилых людей, потому что с возрастом переваривать белки становится сложнее", — указала Кочубеева.

Она заключила, что супы-пюре можно включать в рацион, но нужно обязательно следить за их составом, а также содержанием белков, жиров и углеводов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сытный суп с картофелем, крупой и мясом способен заменить и первое, и второе блюдо.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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