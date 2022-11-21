Четыре популярных метода борьбы с жиром, которые точно не работают

Некоторые из тех, кто хочет похудеть, идут вполне разумным путём — подключают занятия спортом и правильное питание. Другие же в погоне за быстрым результатом делают выбор в пользу "волшебных пилюль" — например, "суперкремов" или поясов от жира на животе. Какие методы борьбы с лишним весом точно не сработают, Лайфу рассказала Инна Аминова — спортивный и фитнес-тренер, нутрициолог.

Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова перечислила методы борьбы с жиром, которые точно не сработают. Фото © Предоставлено Лайфу Инной Аминовой

Упражнения на локальное сжигание жира

Упражнения, которые могут сжечь жир в одной конкретной области: на животе, ягодицах или в зоне галифе — миф. Наш организм просто не умеет сжигать жир локально. Физические упражнения воздействуют на мышцы, а не на подкожный или висцеральный жир, который расположен над или под мышцей. Когда мы тренируемся достаточно интенсивно, возникает дефицит калорий. Чтобы восполнить этот дефицит, организм сжигает жир равномерно во всём теле, а не в какой-то отдельной области.

Если вам кажется, что какая-то часть тела худеет быстрее, чем другая (например, руки худеют быстрее, чем ноги), это происходит из-за того, что на руках жировая прослойка была меньше, чем на ногах, и даже небольшое уменьшение этой прослойки легко заметить Инна Аминова Спортивный тренер, нутрициолог

Похудение с помощью кремов, пояса, обёртываний в плёнку

Если посредством упражнений никак нельзя похудеть в одном конкретном месте, использование крема от похудения, пояса от жира на животе и обёртывания в пленку в надежде уменьшить бёдра тем более не сработают. Максимум, что могут сделать кремы для похудения, — улучшить внешний вид кожи. До области, где расположен подкожный жир, ни один крем просто не в состоянии добраться. Никаким разогревающим эффектом "вытопить" жир тоже невозможно. Не работают и чудо-пояса.

Эффект усиленного потоотделения, который любят выдавать за свидетельство того, что вы худеете, означает только одно: вы теряете жидкость и за счёт этого действительно можете немного потерять в весе, но к настоящему похудению это никакого отношения не имеет. Аналогичная история и с плёнками, которыми обёртывают ноги Инна Аминова Спортивный тренер, нутрициолог

Диета для плоского живота

Этот миф примерно того же порядка, что и предыдущий. Никакая диета не может сделать живот плоским без физических упражнений. Наоборот, как правило, такие диеты часто бывают экстремальными: пить только воду или есть только жидкое, питаться раз в день и так далее. Всё, что можно заработать на такой диете, — проблемы с желудочно-кишечным трактом. Рацион, если хотите сбросить вес, должен быть продуманным и сбалансированным по всем ключевым питательным веществам и нутриентам, причём кушать нужно регулярно.

Таблетки-жиросжигатели

В основе большинства таких таблеток — кофеин. Он действительно может незначительно способствовать сжиганию калорий и повышению физической активности. Но постоянное его употребление в виде таблеток не имеет ничего общего ни со здоровым питанием, ни с похудением. Эффект от таких таблеток будет примерно равен эффекту от нескольких чашек кофе, но кофейный напиток не содержит дополнительных ингредиентов, которые могут причинить вред вашему здоровью.