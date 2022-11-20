Эти напитки ни в коем случае нельзя пить при простуде — сделаете только хуже

Во время простуды организм испытывает сильный стресс. И чем сильнее запущен процесс борьбы с вирусами, тем более вяло мы себя чувствуем. А вы знали, что тем, кто болеет, следует на время исключить из рациона определённые напитки, потому как они лишь усиливают воспаление? Люди пьют лекарства, но никак не меняют питание, и очень зря. Если хотите быстрее поправиться, простудившись, исключите следующие напитки.

Алкогольные напитки при простуде

Пользы при простуде алкоголь не принесёт. Фото © Shutterstock

Естественно, простудившись или поймав грипп, первым делом следует на время ограничить употребление спиртных напитков. Несмотря на распространённый миф о том, что в небольших количествах алкоголь при болезни полезен, помогает избавиться от боли в горле, например, его лучше исключить. В частности, из-за содержания рафинированного сахара и этанола. Пользы при простуде алкоголь не принесёт, а вот спровоцировать осложнение симптомов и ухудшение состояния может.

Чай с сахаром при простуде

Сахар в чае не только добавит лишних калорий, но и усилит воспаление. Фото © Unsplash / Harry Cunningham

Определив у себя ОРВИ, следует пить как можно больше жидкости. А если болит горло — упор делать на горячие напитки. Чаще всего в этой ситуации люди прибегают к помощи чая. Но и здесь следует быть внимательными. Какой вы предпочитаете: чёрный, зелёный, белый или красный? Не столь важен сорт, сколько добавки к нему. Например, если вы фанат сладкого чая, у нас плохие новости. Сахар — не только лишние калории, но и усиление воспаления. Поэтому во время больничного важно пить несладкий горячий чай.

Овсяное, миндальное и кокосовое молоко, когда простыл(а)

Если в составе много сахара, такое молоко усилит симптомы болезни и никакой пользы от этого нет. Фото © Unsplash / Austin Wilcox

В больших городах альтернативное молоко можно легко найти в продуктовых магазинах. Овсяное, миндальное, кокосовое, рисовое и другие разновидности. Что плохого в таком напитке, спросите вы. Большое содержание сахара. Некоторые производители используют натуральные подсластители, а другие — обычный рафинированный сахар. Причём в достаточно больших количествах. Вот и получается, что, вместо того чтобы нести пользу, такое молоко лишь ухудшит симптомы простуды, усилив воспаление. Либо откажитесь на время от любимого напитка, чтобы скорее поправиться, либо крайне внимательно читайте состав продукта. Но риск быть обманутым и употребить сахарную бомбу всё равно остаётся.

Сладкие латте и капучино при простуде

Сладкие латте и капучино тоже оказались среди напитков, которые лучше не пить, если простудились. Фото © Unsplash / Fahmi Fakhrudin

У большинства людей портится настроение, когда они чувствуют недомогание. Оно и понятно почему, всё-таки распространённый симптом простуды — головная боль. Чтобы взбодриться и немного себя порадовать, кто-то целенаправленно идёт в любимое кафе или готовит напиток дома, если есть кофемашина. Уже догадались, о каких напитках речь? Верно. О любимчиках многих — латте и капучино. Сам по себе кофе полезен, потому что в нём содержатся полифенолы, способные даже помочь быстрее поправиться. Но, опять же, всё дело в сладости и тёплом молоке. Добавляя сироп или сахар, вы не только меняете истинный вкус напитка, но и превращаете его из полезного во вредный, способный спровоцировать усиление воспаления и скачки уровня сахара в крови.

Газировка во время болезни

Заболев, исключите из рациона газировку из магазина. Лучше сделайте такой напиток сами. Фото © Unsplash / Jul Chi