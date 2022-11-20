5 причин для беспокойства, если от вашей собаки пахнет рыбой

Если от вашего питомца пахнет рыбой, не откладывайте визит в клинику. Это верный признак проблем с его здоровьем, и тут возможно несколько вариантов развития событий.

1. Воспаление анальных желёз у собаки

Если от собаки пахнет рыбой, скорее всего, её анальные железы закупорились. Фото © PxHere

Анальные железы нужны собакам, чтобы узнавать сородичей и метить территорию. Они выделяют пахучий секрет, который обычно не доставляет людям неудобств. Но иногда что-то идёт не так.

Если от собаки пахнет рыбой, скорее всего, железы закупорились либо в них проникла инфекция Хантер Финн Владелец ветеринарной клиники Pet Method

Что ещё говорит о болезни: собака ёрзает по полу задней частью туловища или вылизывает её;

испытывает проблемы со стулом;

страдает от кровотечения в области заднего прохода.

Ветеринар назначит питомцу манипуляции по очистке желёз и выпишет необходимые препараты.

2. Собака боится

Собака может отреагировать рыбным запахом, если переживает или боится. Фото © PxHere

Страх тоже может стать причиной рыбного запаха. Так железы, о которых шла речь выше, реагируют на опасность.

Как ещё понять, что собака испугалась: она трясётся;

часто дышит;

зевает без причины;

лает;

воет;

прячется.

Успокойте животное или устраните причину боязни, если она известна.

3. Питание собаки

Рыбный запах во рту собаки может появиться после использования корма, содержащего морепродукты. Фото © PxHere

Корма для кошек содержат продукты переработки рыбы — это ни для кого не секрет. Но собачьи корма также часто делают из морепродуктов, ведь это один из самых доступных источников белка. Поэтому после еды из пасти собаки может характерно пахнуть. Не проблема до тех пор, пока это вас не беспокоит. В противном случае начните кормить питомца чем-то другим, пишет Insider.com.

4. Болезни зубов и полости рта у собаки

Неприятный запах из пасти собаки свидетельствует о вероятном наличии у питомца зубной инфекции. Фото © PxHere

Неприятный запах из пасти собаки, в том числе рыбный, может говорить о наличии у неё зубной инфекции или других стоматологических проблем.

Чтобы в этом убедиться, внимательно осмотрите пасть питомца и поищите другие симптомы: обесцвеченные зубы;

зубной камень;

отёк или кровотечение;

шатающиеся или сломанные зубы;

повышенное слюноотделение.

Если что-то нашли — срочно в клинику!

5. Инфекции мочевыводящих путей у собаки

Фото © PxHere

Рыбой может пахнуть и моча собаки. Это значит, что там поселились бактерии. Ветеринар сделает анализ мочи и скажет вам, насколько всё серьёзно.

Вот ещё несколько признаков инфекции: собака стала мочиться чаще;

ей приходится тужиться, чтобы сделать свои дела;

она при этом скулит;

в моче есть кровь.