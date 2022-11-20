7 негативных установок, которые постепенно разрушают психику и заставляют отказаться от счастья

Что способно остановить нас от попыток добиться желаемого и обрести долгожданное счастье? Не всегда это какие-то внешние факторы. Очень часто бывает и так, что человек не может исполнить мечту из-за неправильных мыслей и негативных установок. А они разрушают психику, заставляя топтаться на месте. От чего стоит отказаться, чтобы жить себе в удовольствие?

"И почему только мне не везёт?"

Не только вам, мало к кому фортуна поворачивается лицом. Везение вообще переоценено, потому как чаще всего является просто совокупностью действий человека, которые принесли плоды. Поэтому не стоит рассчитывать только на удачу и расстраиваться, если она не сопутствует вам. Просто занимайтесь делами, отказавшись от суеверий. Гарантируем, что при должных усилиях так называемое везение однажды постучится и в вашу дверь.

"Я снова всё испорчу"

Не стоит заранее думать о провале и настраивать себя на него. Фото © Unsplash

Вы обладаете способностью предсказывать будущее? Нет? Тогда зачем заранее думать о провале и настраивать себя на него. Попробуйте поменять правила игры, притворитесь уверенным в себе человеком. Может, тогда у вас неожиданно всё получится? А если серьёзно, подобными установками вы мучаете себя, расстраиваясь заранее от неудачи, которой даже ещё не произошло. Может ли человек обрести счастье с такими мыслями?

"Сейчас не время раскисать"

Может, и не время, но вы уже это сделали. Лучший вариант — не подавлять эмоции, задвигая на дальнюю полку, а немного отвлечься от работы или других дел, чтобы прийти в норму. Набивший оскомину вопрос родителей о том, а что подумают люди, должен навсегда быть вами забыт. Он как раз и становится причиной несчастий в жизни. Пусть думают, что хотят. Если весело — смейтесь, грустно — плачьте. В худшем случае, привыкнув подавлять чувства, со временем вы вообще лишитесь способности что-либо чувствовать.

"Не сломаюсь, если сделаю то, что не хочу"

Никогда не берите в привычку жертвовать собой. Фото © Unsplash

Смотря, насколько часто будете произносить эту фразу. Физически, конечно, не сломаетесь, а вот психика может пострадать, и достаточно сильно. Потому что жертвовать собой — плохо. Можно пойти на уступку один раз, задержаться на работе и помочь коллеге или доделать свои дела. Но никогда не заводите привычку пренебрегать комфортом единственного человека, кто всегда рядом, — себя самого. Проще научиться отвечать нет, чем страдать потом от того, что снова пошли на поводу у окружения.

"Мне страшно, я не буду этого делать"

Страх должен быть мотиватором, а не причиной, почему снова и снова отказываете себе в возможности быть счастливым. Не получится изменить жизнь, пока не начнёте пробовать новое. Оно всегда неизвестно и страшно, но подобные мысли об испуге вам только вредят. Постарайтесь посмотреть на ситуацию под другим углом. Скажите себе, что вы в предвкушении приключений, бодры и готовы попробовать. Тогда на место страху придёт интерес, а с ним и желание всё-таки что-то сделать.

"Подожду подходящего момента"

Вы либо делаете сейчас, либо не делаете вообще. "Подходящего момента" не существует. Фото © Unsplash

Когда думаете так, в вас говорит неуверенность. Мол, не стоит рисковать и лучше повременить с исполнением мечты, подождать ещё несколько лет, пока не будете "готовы". Но вы ведь понимаете, что не бывает этого "идеального момента". Вы либо делаете сейчас, либо не делаете вообще. Всегда на пути появляются какие-то трудности, а перенося идею стать счастливым на "когда-то там", вы начинаете болеть "синдромом отложенной жизни". С таким подходом никогда и не заживёте радостно и свободно.

"В прошлый раз не получилось и сейчас не получится"