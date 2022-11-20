10 случаев, когда пользователей Сети обдирали как липку, и это урок всем нам
Стать жертвой обманщиков можно буквально где угодно. Собрали 10 бесячих фото, которые докажут это даже Фоме неверующему.
"Первый полёт через океан за 9 лет! Доплатил за место у окна, а в итоге получил ЭТО", — AWildAnonHasAppeared.
Фото © Reddit / AWildAnonHasAppeared
"Туалетная бумага в университете, за который я плачу 20 тысяч долларов в год", — Cartman9110.
Фото © Reddit / Cartman9110
"Когда покупаешь "айфон" за пять тысяч рублей. Всё, что он может, — показывать яблочко", — mostafachampion.
Фото © Reddit / mostafachampion
"Салат цезарь. Обошёлся мне в 900 рублей", — OldJournalist4.
Фото © Reddit / OldJournalist4
"Купил целую пачку ручек. Ни одна не работает. Прости меня, экология", — Worship_of_Min.
Фото © Reddit / Worship_of_Min
"Заплатил пять тысяч рублей за "реалистичную маску Майкла Майерса", — akshayk22.
Фото © Reddit / akshayk22
"Заплатил три тысячи рублей за протеин. Там едва половина банки наберётся", — Spartakilla21.
Фото © Reddit / Spartakilla21
"Чтобы вы знали, я заплатил за "Комфорт+", — OUortho.
Фото © Twitter / OUortho
"Я заплатил 750 долларов (45 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) за билет на концерт Кендрика Ламара. Вот какой у меня "замечательный" вид", — joelfromstatefarm.
Фото © Reddit / joelfromstatefarm
"Кекс с черникой", который я заказал", — Moonlitmindset.
Фото © Reddit / Moonlitmindset
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