7 знаменитостей, которые одним своим видом заставят вас полюбить седину

Этих звёзд уже трудно представить без седины — настолько прочно она ассоциируется с ними. В какой-то момент жизни кумиры миллионов решили, что бороться с признаками старения не стоит, — и в итоге выиграли. А есть и такие, кто специально осветляет голову, чтобы поддерживать имидж.

Стив Мартин

Актёр Стив Мартин. Фото © Wikimedia Commons

В молодости Стив Мартин был шатеном, но уже к 32 годам полностью поседел. Сейчас у комедийного актёра, известного по фильмам "Придурок", "Роксана" и "Розовая пантера", абсолютно белые волосы. И они давно стали неотъемлемой частью его образа.

Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото © Wikimedia Commons

Некоторые фанаты называют Клуни "чёрно-бурым лисом" — за характерный окрас его волос и бороды. В данном случае это точно комплимент: другого актёра, который старел бы так же красиво, не найти. Седина тронула Джорджа в 2009 году, когда на экраны вышла картина "Мне бы в небо". По словам Клуни, он был шокирован, но со временем полностью принял изменения во внешности.

Идрис Эльба

Идрис Эльба. Фото © Wikimedia Commons

Идрис Эльба седой лишь частично: пока чести побелеть удостоилась только его борода. Она уже стала частью имиджа актёра, и он искренне огорчается, если её приходится сбривать ради роли.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип. Кадр из видео © YouTube / ScreenSlam

Мэрил Стрип позволила своим светлым волосам покрыться естественной сединой. Поклонники пришли в полный восторг от этого образа. Впервые актриса предстала в нём в культовой роли Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". А в 2018 году Стрип покорила участников церемонии вручения премии "Оскар", подобрав к причёске ярко-красное платье.

Стив Карелл

Стив Карелл. Фото © "Кинопоиск"

Зрители впервые увидели Карелла поседевшим в 2017 году. Его фанаты тут же разродились серией доброжелательных мемов о новом образе кумира. В ответ актёр пошутил, что его тошнит от внимания к собственной внешности. "Это всё гены, я тут ни при чём", — говорил Стив. И добавлял, что на самом деле гордится сединой.

Дайан Китон

Дайан Китон. Кадр из видео © YouTube / TheEllenShow

Китон всю жизнь была блондинкой, вспомните её роли в "Крёстном отце" и "Любви по правилам и без". В 2004 году Дайан получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль. А через 10 лет посетила церемонию вручения этой премии уже в новом — "благородном" — образе, который, по мнению поклонников, подошёл актрисе на все сто.

Келли Осборн

Келли Осборн. Фото © Wikimedia Commons