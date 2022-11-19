7 знаменитостей, которые одним своим видом заставят вас полюбить седину
Кто, как не звёзды шоу-бизнеса, должен закрашивать седые волосы? Но среди знаменитостей есть и те, кому естественное старение куда больше к лицу, чем набивший оскомину "улучшайзинг".
Этих звёзд уже трудно представить без седины — настолько прочно она ассоциируется с ними. В какой-то момент жизни кумиры миллионов решили, что бороться с признаками старения не стоит, — и в итоге выиграли. А есть и такие, кто специально осветляет голову, чтобы поддерживать имидж.
Стив Мартин
Актёр Стив Мартин. Фото © Wikimedia Commons
В молодости Стив Мартин был шатеном, но уже к 32 годам полностью поседел. Сейчас у комедийного актёра, известного по фильмам "Придурок", "Роксана" и "Розовая пантера", абсолютно белые волосы. И они давно стали неотъемлемой частью его образа.
Джордж Клуни
Джордж Клуни. Фото © Wikimedia Commons
Некоторые фанаты называют Клуни "чёрно-бурым лисом" — за характерный окрас его волос и бороды. В данном случае это точно комплимент: другого актёра, который старел бы так же красиво, не найти. Седина тронула Джорджа в 2009 году, когда на экраны вышла картина "Мне бы в небо". По словам Клуни, он был шокирован, но со временем полностью принял изменения во внешности.
Идрис Эльба
Идрис Эльба. Фото © Wikimedia Commons
Идрис Эльба седой лишь частично: пока чести побелеть удостоилась только его борода. Она уже стала частью имиджа актёра, и он искренне огорчается, если её приходится сбривать ради роли.
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип. Кадр из видео © YouTube / ScreenSlam
Мэрил Стрип позволила своим светлым волосам покрыться естественной сединой. Поклонники пришли в полный восторг от этого образа. Впервые актриса предстала в нём в культовой роли Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada". А в 2018 году Стрип покорила участников церемонии вручения премии "Оскар", подобрав к причёске ярко-красное платье.
Стив Карелл
Стив Карелл. Фото © "Кинопоиск"
Зрители впервые увидели Карелла поседевшим в 2017 году. Его фанаты тут же разродились серией доброжелательных мемов о новом образе кумира. В ответ актёр пошутил, что его тошнит от внимания к собственной внешности. "Это всё гены, я тут ни при чём", — говорил Стив. И добавлял, что на самом деле гордится сединой.
Дайан Китон
Дайан Китон. Кадр из видео © YouTube / TheEllenShow
Китон всю жизнь была блондинкой, вспомните её роли в "Крёстном отце" и "Любви по правилам и без". В 2004 году Дайан получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль. А через 10 лет посетила церемонию вручения этой премии уже в новом — "благородном" — образе, который, по мнению поклонников, подошёл актрисе на все сто.
Келли Осборн
Келли Осборн. Фото © Wikimedia Commons
Дочь Оззи Осборна явно унаследовала от отца стремление к эпатажу. Иначе чем объяснить тягу к седине? Келли 38 лет, и она уже давно красит волосы в белый и серый цвета, разбавляя фиолетовым и розовым, пишет Insider.com.
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