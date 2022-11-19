8 признаков, что женщина лишь притворяется интересной, а на деле скучная и заурядная

Представительницы прекрасного пола отлично знают, чего хотят мужчины. Это касается не только внешности, но и поведения. Чтобы угодить ухажёру или заполучить желанного кавалера, некоторые женщины очень ловко притворяются, изображая из себя интересных собеседниц или девочек-оторв. Однако маски у таких персон спадают, когда они добиваются цели. И оказывается, что избранница скучная и заурядная, далеко не та, за кого себя выдавала. Как не попасть в такую ситуацию? На первых свиданиях обратите внимание на поведение предполагаемой партнёрши. Если найдёте эти признаки, то перед вами подделка.

Девушка не определилась по жизни

Все мы помним, что ходить на свидания очень приятно. Вы держитесь с понравившимся человеком за руки, целуетесь, флиртуете и гуляете до утра. И в эти моменты не особо и важно, какие у человека планы на будущее. Но рано или поздно, когда насытитесь друг другом, разговоры со второй половинкой начнут приобретать серьёзность. И первым звоночком, указывающим, что перед вами девушка-притворщица, станет отсутствие у неё целей в жизни. Ответы про будущее в стиле "Я не знаю", "Поживём — увидим", "Как пойдёт" и прочие покажут, что перспектив у женщины нет. Заурядная личность не мечтает и не строит планов, так как знает, что всё равно с ней ничего хорошего не случится.

Женщина слишком навязчива

Другой настораживающий фактор — слишком навязчивое поведение женщины. Фото © freepik.com

Другим настораживающим фактором, что избранница не та, кем пытается показаться, станет её слишком навязчивое поведение. Если в первый месяц отношений мужчине может нравиться обилие женского внимания, он попросту чувствует заинтересованность пассии в себе, то потом навязчивость начнёт раздражать. Почему женщина стремится проводить каждую минуту с кавалером, у неё нет своих дел, что ли? Именно. Скучная и заурядная личность видит мужчину смыслом жизни.

Дама не умеет распоряжаться деньгами

Как ещё можно на ранних стадиях определить, что женщина скучна и только играет роль яркой и интересной личности? По её отношению к деньгам. В разговорах о тратах с такой персоной есть вариант услышать, что мадам снова потратила все деньги на какую-ту ерунду. В таком случае понятно, что с финансовой грамотностью у дамочки всё плохо. Значит, и жить с таким человеком в паре будет трудно.

Женщина всегда идёт на поводу у мужчины

Ещё один отличительный признак скучной и заурядной персоны — её слабохарактерность. Такая женщина всегда идёт на поводу у мужчины, пытаясь угодить ему и показаться хорошей в его глазах. Чтобы не бросил и проводил как можно больше времени рядом. Считая, что послушание и покорность её лишь украсят, девушка даже не поймёт, что выдала настоящую себя с головой.

Девушка всё время сидит в телефоне

Посредственные и заурядные женщины не умеют себя развлекать, вот и сидят вечно в телефонах. Фото © freepik.com

Оказываясь вне внимания второй половины, посредственная личность всякий раз утыкается в смартфон: листает ленту, смотрит новости о знаменитостях, выискивает скидки или акции в любимых магазинах. Почему дама так делает? Потому что не умеет занимать себя. Ей ничто не интересно в этом мире, кроме мужчины, да и организовать жизнь мечты не получается. Вот и приходится хоть как-то заполнять информационное пространство, чтобы были темы для разговора.

Дама пытается подчеркнуть свои исключительность и неповторимость

Пытаясь копировать харизматичных людей, заурядная женщина старается выделить и подчеркнуть свои исключительность и неповторимость. Вот только такие действия вряд ли принесут ожидаемый результат. Ярких и интересных людей выдаёт естественность, они никому не подражают. А притворяясь кем-то, девушка лишний раз напоминает партнёру, что изюминки в ней нет.

Женщина никогда не проводит досуг одна

Женщина постоянно с кем-то проводит время? Не путайте это с общительностью. Фото © freepik.com

Как ни спросите о досуге и проведённых выходных, всегда слышите миллион историй, как пассия с кем-то была? Не путайте с общительностью и дружелюбием. Эмоционально сильная и взрослая личность самодостаточна, умеет занимать себя, оставшись в одиночестве. А посредственная женщина без хобби, планов и целей на будущее скучает наедине с собой. Вот и старается как можно чаще проводить время с друзьями и знакомыми. Потому что знает, что сама по себе она беспомощна.

Девушка старается казаться идеальной