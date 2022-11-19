7 привычек несчастного человека, которые ни в коем случае не стоит повторять

Счастливыми чаще всего оказываются люди, которые не зацикливаются на неудачах. Эти личности с лёгкостью относятся ко всему, что происходит в жизни. А вот в хронических страдальцев превращаются те, кто умудряется даже в солнечный день найти повод расстроиться. Проверьте, нет ли в вашей повседневной рутине следующих действий, способных превратить вас в несчастного нытика.

1. Мученики живут прошлым

Одна из привычек вечно несчастных людей — не отпускать прошлое. Они живут воспоминаниями, которые угнетают. Либо думают о хорошем, но уже прошедшем, расстраиваясь от факта, что этого не вернуть. Либо корят себя за ошибки, совершённые когда-то давно. Хотите стать счастливым? Научитесь отпускать ситуации. Прошлого не вернуть, не застревайте в нём, а живите настоящим и планируйте будущее.

2. Несчастные люди не допускают даже мысли о переменах

Несчастные личности не допускают даже мысли о переменах. Фото © Unsplash

Неудачники и бедолаги никогда по собственной воле не захотят менять жизнь или себя. Потому что выходить из зоны комфорта страшно: неизвестно, какие испытания впереди. Из-за этого несчастные люди не допускают и мысли о переменах. И, даже если нынешние обстоятельства их не устраивают, они действуют по привычному плану, отточенному до автоматизма. Но рутина никогда не помогает стать счастливее.

3. Неудачники видят в других людях в первую очередь угрозу

Из-за ошибок прошлого такие личности часто становятся озлобленными и недоверчивыми. Они страдают от одиночества и нехватки друзей, общения и любви, но не собираются менять привычку видеть в окружающих угрозу. Да, в жизни нам могут встречаться отрицательные персонажи, но это не значит, что все такие поголовно. Важно уметь давать шанс новым знакомым: вдруг они сделают вас по-настоящему счастливыми?

4. Несчастные люди постоянно унижают себя

Нытики имеют привычку постоянно себя унижать и критиковать. Фото © Unsplash

Унижая и оскорбляя себя, вечно несчастные персоны только ухудшают ситуацию. Необходимо помнить, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Счастливых и уверенных людей отличает желание работать над недостатками, которые нужно исправить. А нытики только критикуют себя, ничего не меняя. Может ли такой подход научить человека замечать свои достижения или мотивировать стать лучше? Первый шаг к свободе от негатива — начать воспринимать свои ошибки не так болезненно, не зацикливаться на них.

5. Нытики подстраиваются под вкусы окружающих

Разве можно быть счастливым, снова и снова погружаясь в сомнения о том, что про вас подумают люди? Правды никогда не узнаете, зато потратите силы и нервы, пытаясь угодить и подстроиться под чьи-то вкусы и ожидания. Свобода — это право каждого человека, данное при рождении. Не забивайте голову мыслями о других людях, занимайтесь собой. Каким человеком вы хотели бы стать? Что вам необходимо для счастья? Избавляйтесь от низкой самооценки и привычки угождать всем вокруг. Научитесь быть собой, чтобы обрести долгожданную радость от жизни.

6. Неудачники часто нервничают, потому что не могут всё контролировать

Неудачники только и делают, что подстраиваются под других людей, а ещё нервничают, когда не имеют возможности контролировать процесс. Фото © Unsplash

Какие ещё действия убивают счастье внутри, наполняя человека отчаянием, тревогой и горем? Попытки управлять всем вокруг. Чем сильнее обстоятельства выходят из-под контроля, тем больше несчастная личность сокрушается. Ещё один секрет довольных жизнью людей — они не стараются взять всё в свои руки, а действуют, исходя из ситуации. Залог счастья — в гибкости и умении приспосабливаться, а не в создании идеального мира.

7. Недовольные жалуются и ноют, но ничего не предпринимают