7 привычек несчастного человека, которые ни в коем случае не стоит повторять
Почему одни люди счастливы, а другие вечно страдают? Хронически несчастным человеком не станешь за один день. Но, если будете регулярно повторять эти действия, пополните ряды бедолаг.
Счастливыми чаще всего оказываются люди, которые не зацикливаются на неудачах. Эти личности с лёгкостью относятся ко всему, что происходит в жизни. А вот в хронических страдальцев превращаются те, кто умудряется даже в солнечный день найти повод расстроиться. Проверьте, нет ли в вашей повседневной рутине следующих действий, способных превратить вас в несчастного нытика.
1. Мученики живут прошлым
Одна из привычек вечно несчастных людей — не отпускать прошлое. Они живут воспоминаниями, которые угнетают. Либо думают о хорошем, но уже прошедшем, расстраиваясь от факта, что этого не вернуть. Либо корят себя за ошибки, совершённые когда-то давно. Хотите стать счастливым? Научитесь отпускать ситуации. Прошлого не вернуть, не застревайте в нём, а живите настоящим и планируйте будущее.
2. Несчастные люди не допускают даже мысли о переменах
Несчастные личности не допускают даже мысли о переменах. Фото © Unsplash
Неудачники и бедолаги никогда по собственной воле не захотят менять жизнь или себя. Потому что выходить из зоны комфорта страшно: неизвестно, какие испытания впереди. Из-за этого несчастные люди не допускают и мысли о переменах. И, даже если нынешние обстоятельства их не устраивают, они действуют по привычному плану, отточенному до автоматизма. Но рутина никогда не помогает стать счастливее.
3. Неудачники видят в других людях в первую очередь угрозу
Из-за ошибок прошлого такие личности часто становятся озлобленными и недоверчивыми. Они страдают от одиночества и нехватки друзей, общения и любви, но не собираются менять привычку видеть в окружающих угрозу. Да, в жизни нам могут встречаться отрицательные персонажи, но это не значит, что все такие поголовно. Важно уметь давать шанс новым знакомым: вдруг они сделают вас по-настоящему счастливыми?
4. Несчастные люди постоянно унижают себя
Нытики имеют привычку постоянно себя унижать и критиковать. Фото © Unsplash
Унижая и оскорбляя себя, вечно несчастные персоны только ухудшают ситуацию. Необходимо помнить, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Счастливых и уверенных людей отличает желание работать над недостатками, которые нужно исправить. А нытики только критикуют себя, ничего не меняя. Может ли такой подход научить человека замечать свои достижения или мотивировать стать лучше? Первый шаг к свободе от негатива — начать воспринимать свои ошибки не так болезненно, не зацикливаться на них.
5. Нытики подстраиваются под вкусы окружающих
Разве можно быть счастливым, снова и снова погружаясь в сомнения о том, что про вас подумают люди? Правды никогда не узнаете, зато потратите силы и нервы, пытаясь угодить и подстроиться под чьи-то вкусы и ожидания. Свобода — это право каждого человека, данное при рождении. Не забивайте голову мыслями о других людях, занимайтесь собой. Каким человеком вы хотели бы стать? Что вам необходимо для счастья? Избавляйтесь от низкой самооценки и привычки угождать всем вокруг. Научитесь быть собой, чтобы обрести долгожданную радость от жизни.
6. Неудачники часто нервничают, потому что не могут всё контролировать
Неудачники только и делают, что подстраиваются под других людей, а ещё нервничают, когда не имеют возможности контролировать процесс. Фото © Unsplash
Какие ещё действия убивают счастье внутри, наполняя человека отчаянием, тревогой и горем? Попытки управлять всем вокруг. Чем сильнее обстоятельства выходят из-под контроля, тем больше несчастная личность сокрушается. Ещё один секрет довольных жизнью людей — они не стараются взять всё в свои руки, а действуют, исходя из ситуации. Залог счастья — в гибкости и умении приспосабливаться, а не в создании идеального мира.
7. Недовольные жалуются и ноют, но ничего не предпринимают
Что самое раздражающее постоянно делают неудачники? Жалуются и ноют, верно. Как же сильно бесит окружающих подобное поведение вечно несчастных людей... Пессимизм, распространяемый такими персонами, способен заразить всех вокруг. Интересно и то, что бедолаги сами исполняют свои пророчества: постоянно думая о провалах, подсознательно действуют как раз так, чтобы в очередной раз потерпеть фиаско. А потом сетуют на судьбу и мир вокруг. Хотите перестать быть несчастным? Измените себя и перестаньте ныть. Пока человек не приложит усилий для развития, само в его жизни ничего не изменится.
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