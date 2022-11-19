Вы с лёгкостью раскроете измену, зная эти восемь мужских тактик

Некоторые мужчины, даже понимая, что в отношениях с девушкой или супругой что-то идёт не так, не спешат решать проблему. Они находят способ от неё "отвлечься". Думая, что раз с одной женщиной не получилось достичь гармонии, с другой точно ждёт успех. Ведь свои ошибки они теперь знают. Нежелание разговаривать со второй половинкой и работать над отношениями и становится одной из причин супружеской неверности. Однако не все мужчины попадаются на измене. Есть несколько продвинутых тактик, нацеленных на сокрытие супружеской неверности, которыми может пользоваться ваш муж. Собрали самые распространённые.

1. Неожиданно у мужа появилось хобби или желание пойти в спортзал

Внезапное желание мужа записаться на языковые курсы или фитнес может оказаться попыткой скрыть неверность. Фото © Shutterstock

Что легко заставит супругу заподозрить неладное? Например, муж стал всё чаще задерживаться на работе или спонтанно исчезать на выходных и в течение недели. Если раньше такого не происходило, подобные изменения в поведении мужчины станут поводом для жены начать пристальнее за ним наблюдать. Поэтому некоторые изменщики используют следующую тактику: записываются на дополнительные курсы, в кружки или начинают ходить в качалку. Как же понять, что муж на самом деле не ищет хобби или не пытается привести себя в форму, а хочет скрыть неверность? Не стоит следить за передвижениями супруга, хотя иногда можно нагрянуть с неожиданным визитом в фитнес-центр. Присмотритесь, как ненаглядный будет вести себя, как только вернётся домой. К тому же человек, регулярно занимающийся спортом, меняется внешне. А тот, кто ходит на курсы, скорее всего, захочет рассказать о какой-то интересной теме, будет делать домашние задание или практиковаться в навыке. Если этого не замечено, есть повод насторожиться.

2. Изменения в сексе

Следующая тактика особенно хитрых мужчин — делать вид, что ничего не изменилось. Партнёр часто сам себя выдаёт, когда, заведя любовницу, перестаёт заниматься сексом с женой. Некоторые парни понимают, что такое их поведение покажется странным, поэтому исполнять супружеский долг не перестают. Но и тут можно определить, что что-то не так. Близость стала другой? Просто так перемен не бывает. Замечаете, что ваш муж занимается сексом для галочки, стараясь быстрее закончить процесс? Это повод задуматься. Ещё вариант — всё будто бы поменялось в лучшую сторону. Теперь супруг кажется более внимательным, страстным, предлагает новые позы... Резкие перемены подобного плана, если повода для них не было, тоже должны насторожить.

3. Телефон мужчины всегда чист: ни истории звонков, ни СМС, ни переписок в соцсетях

Смартфон мужа — его личная вещь, поэтому залезать в гаджет тайно, чтобы проверить, всё ли в порядке, не слишком хорошая идея. Если он заметит слежку, не только разозлится, но и потеряет доверие. Действуйте хитрее. Найдите предлог, чтобы мужчина сам дал вам в руки телефон. Поймайте удобный момент, чтобы посмотреть, что творится в СМС или входящих звонках. Все изменщики тщательно следят за цифровой безопасностью, поэтому удаляют любую информацию, которая может их сдать с потрохами. Если мобильник вашего мужа совсем чист, это не просто так.

4. Муж такой же, как раньше, но и одновременно изменился

Скрывающие измену мужчины максимально делают вид, что ничего не изменилось. Фото © Freepik

Опытные ловеласы прекрасно знают, что выдать их новую влюблённость могут изменения во внешнем виде. Изменщик рискует сдать себя, прихорашиваясь. Например, если стал обильнее наносить одеколон, регулярно бриться, сменил причёску или даже стиль в одежде. Все эти действия направлены на то, чтобы впечатлить новую пассию. На этом неверные мужья, у кого нет опыта сокрытия адюльтеров, и попадаются. А вот другие стараются максимально сделать вид, что ничего не изменилось. Но влюблённость в любом случае станет заметна: блеск в глазах, вальяжная походка, насвистывание или напевание мелодий себе под нос. Муж может даже и не замечать столь неприметных своих действий. Но если раньше привычки просыпаться с улыбкой у супруга не было, значит, появился новый для неё повод. И это не вы.

5. Верхняя одежда мужа странно пахнет

Нетрудно попросить любовницу не оставлять засосов и царапин на спине, а от улик в виде запаха её духов и следов косметики легко избавиться под струями воды в душе. Трюк мужчина может провернуть и с одеждой, постирав её до возвращения домой. И если всё это действительно поможет скрыть неверность, то вот верхняя одежда выдаст изменщика. Тактика по скрыванию улик на ней часто действует против мужчин. Невзначай принюхайтесь к пальто или куртке супруга, если подозреваете его в измене. Даже находясь в шкафу в квартире пассии, одежда легко пропитается запахом того помещения. Некоторые мужья, считая себя очень умными, сдают вещи в химчистку, чтобы те были идеально чисты. Но и этот вариант только помогает в выведении изменника на чистую воду.

6. Супруг резко начал часто проводить время с друзьями

Другой тактикой заметания следов неверности станут частые встречи с друзьями. Некоторые мужчины намеренно просят приятелей прикрывать их, создавая таким образом себе алиби. Стоит позвонить или написать этим персонажам, те ответят, будто ваш муж был именно с ними и волноваться не о чем. Возможно, так оно и есть. Но нужно приглядеться к деталям: раньше супруг тоже так себя вёл? Если регулярно виделся с друзьями, которых вы прекрасно знаете, вопросов нет. Насторожиться же следует в том случае, если понимаете, что раньше подобного интереса к знакомым у вашего спутника не было.

7. Муж держит в курсе своих планов и встреч

Теперь мужчина каждый раз и заранее говорит о своих планах и встречах. Фото © Freepik

Зная, что именно неведение чаще всего заставляет женщин следить за мужчинами, супруг вполне может применить следующую тактику, чтобы замести следы. Теперь он каждый раз и заранее рассказывает о планах на встречи, на дела в городе и прочее. То есть всеми силами старается показать, что жена в курсе его действий и скрывать ему абсолютно нечего. Любящие друг друга люди изначально так и общаются, ну а подозрения должны вызвать подобные действия, если раньше их не было. Или если кавалер настолько подробно не отчитывался. Сразу приходит мысль, что жену пытаются ввести в заблуждение.

8. Интерес мужа к вам увеличился