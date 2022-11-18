Люди из бедных семей рассказали, каково это — встречаться с богачами, и эти истории нужно записывать

"Дедушка моей бывшей жены был мультимиллионером. Рождество в их доме — это просто другая вселенная. Все члены семьи пытались улучить момент с "королём", чтобы побольше полизать ему задницу. В это время я просто проводил время со своими детьми, надеясь поскорее выбраться оттуда. Где-то через неделю-две после второго такого Рождества дедушка сам позвонил мне и спросил, чем он может помочь нашей семье. Сказал, что мне не нужны его деньги, но хочу, чтобы мои дети знали своего прадедушку. Позже в том же году он неожиданно появился у нас дома и провёл большую часть дня, рассказывая мне истории о своей юности. Он учредил трастовый фонд для каждого из моих детей, чтобы потом оплатить обучение в колледже. Он сказал мне, что из всех его родственников я был единственным, кто никогда не просил его ни о чём, кроме как быть самим собой", — pbjking.

Фото © Shutterstock

"Я узнал, насколько продуктивной может быть жизнь, когда у тебя есть деньги. Что-то нужно починить/заменить? Мы можем себе это позволить. Хочешь сделать что-то весёлое или авантюрное? Конечно, делаем это прямо сейчас. Хочешь питаться здоровее? Вперёд — покупаем все ингредиенты! Просто вспомните, как ваша жизнь замедляется из-за миллиона разных вещей, когда вам нужно что-то починить, обновить, заменить, накопить..." — capricious_achelois.

"Я была с ним только на одном свидании. Он забронировал боулинг целиком, просто чтобы мы были одни. Мне это показалось ужасно расточительным: 20 пустых дорожек и целая команда персонала, которому было просто нечего делать, кроме как присматривать за нами. Поняла, что мне очень не нравится подход, что весь мир будет перестраиваться под мои прихоти. Плюс он совершенно не учитывал личное пространство. Думаю, что он не привык к девушкам, которым не нравится, когда к ним прикасаются люди, которых они едва знают", — MerylSquirrel.

Фото © Shutterstock

"Семья моей жены понятия не имеет, что такое рабочий день", — chumabuma.

"Только в таких отношениях я поняла, насколько проще зарабатывать деньги, когда у тебя уже есть деньги..." — RunningRunnerRun.

"Я встречалась с двумя парнями с трастовыми фондами. Узнала, что никакие деньги не решат твои психологические проблемы, возникшие из-за отношений с мамой/папой", — Good_nuff.

"Встречалась с мужчиной, который не работал — жил на трастовый фонд. Из-за того что он мог позволить себе почти всё и никогда не зарабатывал этих денег, ничто не имело для него никакой ценности. Он покупал миксер KitchenAid за 400 баксов и в первую же неделю сжигал его, делая сладости на Рождество. Если бы он решил сделать больше конфет, просто купил бы ещё один миксер за 400 долларов. Для него вообще НИЧЕГО не имело ценности", — BlitheringEediot.

"Выросла в бедности (теперь средний класс) и в 18 лет встречалась с очень богатым парнем. Первое, что я заметила, — это еда. Не только количество — её разнообразие. Столько всего, что мои родители никогда не позволили бы себе купить. Также пришлось учить правила этикета. Мама и папа хорошо меня воспитали, я всё время читала книги, была ответственной ученицей и воспитанным ребёнком... Но то, как его семья взаимодействовала между собой, — это вообще другой мир. Пришлось выучить много неписаных правил, о которых я не знала. В конце концов я поняла, что, хотя моё детство было тяжёлым (стресс из-за нехватки денег, вероятно, повлиял на всю мою жизнь), я ценила родителей гораздо больше. Как только увидела, на что похожа жизнь богатых людей, начала гордиться своей семьёй, ведь мы по-настоящему дружные, и это без денег!" — Friendly-Sea1979.

"У моего бывшего не было никакой концепции экономии денег. Они у него просто... есть! Потому что его деньги всегда зарабатывают ещё деньги. Так я узнала, что наличие денег само по себе — источник дохода. Кроме того, он понятия не имел, сколько что-либо стоит. Помню, я собиралась купить продукты на ужин и он дал мне 300 долларов (около 18 тысяч рублей), чтобы я взяла какие-то товары первой необходимости", — problematicsquirrel.

Фото © Shutterstock