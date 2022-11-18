Морщинистая Гагарина и лысый Shaman: Как звёзды шоубиза будут выглядеть в старости

Богатые и знаменитые тоже стареют, так что те, кто сейчас пышет молодостью и красотой, не факт, что через энное количество лет не будут похожи на ваших соседей по лестничной клетке. 20 фото наших звёзд, которые к пенсии изменятся так, что не факт, что их узнают даже самые преданные фанаты.

30-летний певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов) обычную жизнь отделяет от сценической. Так что визуальная картинка, в частности дреды, — всего-навсего образ. От которого к старости не останется и следа: судя по всему, с макушки волосы перекочуют на подбородок и артист будет смотреться куда брутальнее, да и более стильно.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

42-летний рэпер Баста к пенсии превратится в седовласого Василия Михайловича Вакуленко. Морщина на носу артиста станет ещё глубже, так что молодое поколение 10 раз подумает, стоит ли перечить такому старику.

Василий Вакуленко, он же рэпер Баста. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

36-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова наверняка будет всячески молодиться, пишет kp.ru. Про таких женщин раньше говорили "Сзади пионерка, спереди пенсионерка".

Певица и телеведущая Ольга Бузова. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

35-летний "мажор" Павел Прилучный годам к 60 отрастит бороду, как у Санты, и станет куда улыбчивее, отчего станет обладателем множества морщин вокруг глаз.

Актёр Павел Прилучный. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

Дане Милохину думать о старости пока рано: тиктокеру всего 20 лет. Но о ближайшем будущем задуматься точно стоит: блогер прокатил партнёршу по "Ледниковому периоду" Женю Медведеву с выступлениями в шоу и теперь к парню нет доверия ни у фанатов, ни у коллег. Возможно, к старости Даня повзрослеет наконец и станет рассудительнее: перестанет прикидываться милым блондином и отрастит натуральный цвет волос.

Даня Милохин. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

51-летняя дочка Примадонны Кристина Орбакайте и сейчас не особо похожа на звёздную маму, и в старости будет далека от образа Аллы Пугачёвой. Вероятно, на пенсии Кристина будет жить где-то во Флориде, под палящим солнцем.

Кристина Орбакайте. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

Билану уже 40, а он всё тот же "ночной хулиган" Дима. Возможно, к пенсии борода у артиста несколько поредеет, а усы поседеют, но в целом Билан будет дедушкой-зажигалкой.

Дима Билан. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

42-летняя Юлия Барановская с годами всё больше будет похожа на актрису Джейн Фонду. Судя по тому, как состарило бывшую жену футболиста Аршавина специальное приложение, возраст будет ей только к лицу.

Юлия Барановская. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

Технологии уверены, что 31-летняя влогерша Настя Ивлеева будет в тренде и через 20, и через 40 лет. Судя по всему, бывшая ведущая шоу "Орёл и решка" выберет естественное старение, улучшать себя будет лишь с помощью макияжа. Бабушкой она будет весьма строгой: на фото Настя не улыбается, хотя показать есть что — разбогатев, Ивлеева, с детства комплексовавшая из-за зубов, установила виниры.

Настя Ивлеева. Фото © kp.ru / Наиль ВАЛИУЛИН

Кристина Асмус выглядит моложе своих лет — по паспорту ей 34 года, а на вид больше 25 не дашь. К пенсии Асмус может прийти в отличной форме, если будет следить за питанием и в целом здоровьем и не забьёт на макияж. Нам состаренная актриса напомнила певицу Валерию. А вы что скажете? Похожа?