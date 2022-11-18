Лобода грубо ошиблась в названии песни на мове, и украинцы заклевали, а Пригожин заступился

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Светлана Лобода в последние месяцы пытается быть ближе к украинским слушателям. Артистка, популярность которой принесли хиты на русском языке — "первом родном", теперь записывает песни на мове. И не всё получается идеально. На днях Loboda анонсировала выпуск песни "Два незнакомца", допустив ошибку в названии. На что звезде тут же указали украиноязычные подписчики: "Название песни с ошибкой 😂😂😂", "2 незнайомці! А ця". Правда, поклонники, похоже, сами не разобрались, как верно написать: "Может, "двоє назнайомців?", "Может, "два незнайомцііііі😀"?".

А некоторые вообще решили, что Светлане на мове петь не стоит, — режет слух: "Портит украинский язык только". За певицу вступился Иосиф Пригожин. В беседе с Лайфом продюсер напомнил, что раньше соотечественники упрекали Лободу за песни на русском — языке, на котором проживавшая в Москве исполнительница общалась с друзьями, коллегами. "Дальше, учитывая все обстоятельства, которые случились, она была вынуждена покинуть и Россию в том числе. Но теперь-то репертуар создан, за который её полюбили. Её в этом упрекнули и сказали, что поёт на русском языке. Она попыталась что-то сделать на украинском языке. Какая-то фраза оказалась неправильной. Это то же самое, что я на английском плохо говорю, а надо мной будут смеяться".

Упрёки в адрес Лободы Пригожин считает безумием, поскольку хейтеры противоречат сами себе: "Всё не так. Девушка не приехала в Россию — её запретили, она выбрала позицию. Все упрекали, что она поёт на русском, — записала на украинском, сделала ошибку (в названии песни. — Прим. Лайфа). Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, её жалко. А так — они сами сделали свой выбор".