ТОП-6: Как живут звёзды, порвавшие с Россией из-за СВО Почему звёзды, покинувшие Россию с началом спецоперации, уже успели почувствовать вкус эмигрантской жизни, но перестали радоваться жизни. 6 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / Дмитрий Коробейников / Сергей Бобылев / Вячеслав Прокофьев / Алексей Смышляев

Чулпан Хаматова хочет вернуться

Известная актриса Чулпан Хаматова уехала из России сразу после начала СВО. По собственному признанию, актриса не смогла вынести "людскую злобу, её окружавшую". Покинула страну вовремя: у силовых ведомств как раз возникли вопросы к её фонду, а саму актрису заподозрили в махинациях с государственными деньгами.

Хаматова уехала в Латвию, где у неё в 80 километрах от Риги в посёлке Аматциемс есть участок земли и дом в 240 квадратов. Любопытно, что участок, цена которого стартует от 400 тысяч евро, актриса купила в 2014 году.

Чулпан Хаматова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Сразу после отъезда актриса жаловалась, что денег у неё не было даже на дорогу от Риги в Аматциемс: "Добрые люди помогли добраться". Чтобы понравиться этим людям, актриса продолжила удивлять россиян высказываниями. Своё звание народной артистки России и другие регалии Хаматова назвала "каким-то бредом", потом стала заявлять, что работать в театре в России она не могла "по идейным соображением" и уже готова была идти "в курьеры".

Но в Латвии жизнь не задалась из-за незнания местного языка, без которого здесь никуда, ведь русский находится под прессингом. Да и рижские гонорары звезды оказались далеки от московских: а ведь домик в "посёлке миллионеров" нужно на что-то содержать и кормить семью.

Прошло восемь месяцев, а актриса всё ещё жалуется на то, что не знает латвийского, её зарплата минимальна, а "друзья в России её предали". Не очень ясно, что мешает Хаматовой выучить язык. Она делает вид, что не теряет присутствия духа и хочет уехать то ли покорять Европу, то ли Голливуд. "Скатертью дорога, уже и думать о ней забыли", — пишут о звезде пользователи Интернета. "Надо быть реалистом. В почти 50 карьеру в Голливуде не начинают, а заканчивают".

В октябре 2022 года Хаматова вдруг переобулась. Теперь она вспоминает о Москве как о городе, где её возможности были поистине "безграничны", а высказываться, в отличие от Европы, там можно было о чём угодно.

Спонсор ВСУ София Ротару

София Ротару. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Последние концерты в России Ротару давала ещё до пандемии — это были камерные выступления на корпоративах и частных торжествах. Её гонорары тогда составляли 50 тысяч долларов. В то же время певица совершила последние турне по Украине и Германии. Деньги певица вкладывала в недвижимость и образование внуков, которые ориентированы исключительно на Запад. Например, её внук — киевский диджей Евдокименко — окончил Университет искусств в Лондоне, а внучка живёт в Нью-Йорке.

Весной Ротару жила в Киеве, где у неё квартира стоимостью в 450 тысяч долларов возле Софийского собора. Кроме того, певица владеет трехэтажным домом в 30 километрах от Киева стоимостью в миллион долларов, домом в Ялте и гостиницей там же на 12 номеров. На самом деле гостиница — это бальнеологическая лечебница Исаака Роффе; памятник истории и архитектуры XIX века, скорее всего, был куплен певицей с нарушением законодательства. Сейчас гостиница закрыта и продаётся, но покупателей нет.

После начала СВО певица стала во всём помогать Украине и прославилась как спонсор ВСУ. Она сумела добиться выезда за границу всех членов семьи мужского пола, и, вместо того чтобы воевать, её сын и внук загорают под солнцем Италии.

Весной она выехала из Киева на запад страны и жила в родной деревне — Маршаницы. Однако 23 октября 2022 года певица опубликовала фото с киевского кладбища Байковое, где похоронен её муж, скончавшийся 20 лет назад. Поклонники нашли, что Ротару выглядит неухоженной — у неё "засмактанные" волосы и грязная куртка.

Вы удивитесь, но в России до сих пор есть фан-клубы Ротару. А вот в Молдове "девочку-молдаванку" не любят, потому что она "за Молдову палец о палец не ударила". Там её называют Сонькой Золотой Ручкой, возможно, за то, что к её рукам "липнет" недвижимость.

Новая карьера Аллы Пугачёвой в Израиле

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Это ж как надо было молиться, чтобы Пугачёва из России уехала!" — со словами священника Андрея Ткачёва в марте 2022 года были согласны многие. Пугачёва из Израиля тут же отреагировала на это угрозами: "Вернусь и разберусь с тобой, Андрюша". Однако попытка возвращения не удалась. Приехавшая "навести в России порядок" Примадонна отправилась обратно в Израиль, напоследок обозвав всех поклонников "холопами и рабами". Этот плевок, как и русофобские выступления её звёздного мужа Галкина, отвернул россиян от певицы.

Теперь она делает вид, что счастлива, и старается почаще попадать в поле зрения журналистов, чтобы её видели улыбчивой и веселой. Её то замечают подпевающей на концерте Земфиры, то видят на концерте Гребенщикова: Примадонна из кожи вон лезет, чтобы казаться счастливой. Но ясно, что делать ей по большей части просто нечего. В России она по чужим концертам так часто не ходила, а в Израиле "звёздам" только и приходится, что выступать друг перед другом. "А что ещё остаётся, жизнь прожита, заработка нет, карьера отошла в мир иной..." — пишут о ней россияне в Сети. Известно, что Пугачёва выставила на продажу свой замок в Чёрной Грязи "за миллиард", но его никто не покупает, ведь со временем он станет дешевле.

Скелеты и подвалы Светланы Лободы

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Объявившая страну-кормилицу "вселенским злом" Светлана Лобода нынче влачит жалкое существование в Латвии. Она сильно похудела и постит мрачные фотографии "как будто из подвала". На одной из них она сидит в темноте, закрыв руками лицо; фотография названа FIN — "конец". А с Хэллоуином певица поздравила своих поклонников фотографиями скелета с париком, очень похожим на её волосы, и назвала снимки Happy — "счастье".

Певица анонсировала турне в поддержку Незалежной, которое должно пройти исключительно в Европе. Остаётся вопрос, кто пойдёт на её концерты: для украинских беженцев она русская, для русских эмигрантов — украинка. Немцам и итальянцам она вряд ли интересна, ведь даже в России уже не помнят её песни. Правда, всегда остаются рестораны — с голоду не умрёт.

Заслуженный иноагент Макаревич

Андрей Макаревич. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Жизнь, которую теперь ведёт Андрей Макаревич, сравнима с жизнью Пугачёвой. Певец и рад бы вернуться в Россию, но только если бы это была какая другая, проигравшая и слабая страна. Сильные духом русские люди его не устраивают, ведь он уже объявил их "ненастоящими": настоящая Россия, по его мнению, живёт в Европе и Израиле.

В своих бложиках певец то страдает по культурной жизни в Москве, то, наоборот, старается уверить всех, что ему и в Израиле хорошо, и рассказывает, какую бурную культурную жизнь он ведёт, например, посещает какие-то "винные вечеринки". Шутит, что неплохо было бы ввести звания "Иноагент", "Заслуженный иноагент" и "Народный иноагент". Но, видимо, деньги кончаются, и ему приходится подрабатывать не только в Израиле, где публика немногочисленна, но и в Армении, и в Грузии. Кстати, к нему на концерт в Тбилиси могут прийти сбежавшие от мобилизации россияне. Если у них ещё не закончились деньги. Нормальные люди, которых он называет "толпой испуганных обывателей, приспособленцев... стукачей и мерзавцев", на него больше не ходят.

Дмитрий Быков ждёт освобождения России

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

А вот уехавший ещё год назад в США писатель Дмитрий Быков ещё в мае не унывал и собирался вернуться в Россию. Однако осенью он стал срываться на крики, доказывая свою нелюбовь к родине. Теперь он называет Россию "страной несвободы", считает, что её ждут катаклизмы и потрясения, и радуется в ожидании её "перерождения". Наверное, это связано с тем, что писателя признали иноагентом и оштрафовали за отказ соблюдать закон, а продажи его книг на территории России падают. Да-да, в "несвободной России" всё ещё в полном объёме продают книги иноагентов, поливающих нашу страну грязью из-за океана.

В США он занимается "преподаванием" и читает лекции о зарубежных музыкантах. Интересно, пользуются ли они спросом, ведь сами американцы наверняка знают о западных поп-идолах намного больше заезжих молодцов. Кроме того, Быков выступает на закрытом в России "Эхе Москвы", читает публичные лекции, заманивая простачков банальной фразой "Будет интересно!", но очевидно, что его надежда вернуться в Россию "нового типа" с каждым месяцем тает. Будем надеяться, что падают и его гонорары, ибо нечего жить за счёт "орков", следует быть до конца идейным и жить за счёт эмигрантов и антисоветчиков.

Поговаривают, что до писателя всё же добрался диабет, а лечить его в США — дело довольно дорогое. На фоне страданий писатель заявил, что больше не будет писать по-русски и "исчерпал" для себя русскую культуру. Его последние высказывания с нашей великой культурой не имеют ничего общего. Он проповедует идею о том, что поддержка Путина определяется не политическими убеждениями населения, а антропологией, и в будущем люди разделятся на два подвида. Одни будут жить в комфорте и с технологиями, а другие будут прозябать в отсталости. По сути, писатель скатился в нацизм.

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев Когда уехавшие знаменитости начнут возвращаться в Россию? 0 После завершения СВО Уже не вернутся Когда обеднеют

Авторы Александр Лаврентьев