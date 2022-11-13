Топ-5: Как живут российские звёзды, сбежавшие за границу Все они зарабатывали в России миллионы, но новую реальность не приняли и бежали кто куда. 13 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Николай Галкин, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Little Big: вернёмся, но лет через 20

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Непросто живётся за границей двум членам известного коллектива Little Big, которые покинули Россию буквально с двумя чемоданами. Перед отъездом молодые люди откровенно признались в Сети, что уезжают, так как не поддерживают СВО. Но Америка оказалась не такой гостеприимной, как это казалось издалека. Полные залы и большие гонорары за рекламу и ролики остались позади. Местным жителям и своих лицедеев хватает, зачем им заезжие? В общем, доходы упали, просвета впереди не появилось. Непонятно, что заставило музыкантов так быстро бежать из страны. Впрочем, поначалу всё было не так уж и плохо: летом группа даже выпустила антивоенный клип, всячески демонстрируя, какую боль им приносит "агрессия России".

Поклонники даже оторопели: как можно снимать антивоенные ролики и при этом удрать в страну, которая за последний век развязала 201 военный конфликт. Несмотря на то что ролик только на "Ютубе" посмотрели 12 миллионов человек, лидер группы Илья Прусикин жалуется в интервью, что у него нет денег на жизнь и на еду, и просит не критиковать его за то, что он никому не помогает: "У меня у самого сейчас денег нет!" Впрочем, ему к бедности не привыкать, ведь до 27 лет Прусикин почти ничего не зарабатывал и сидел на шее у жены — воспитательницы детского сада.

О том, что музыканты в США резко обеднели, говорит ещё одна солистка группы — Софья Таюрская. Она плачется о том, что им пришлось "перелопатить свою жизнь", всего лишиться и оставить в прошлом комфорт и уютный домик. Впрочем, музыканты хотят вернуться в Россию... лет так через 15–20 (а лучше бы никогда), надеются, видимо, что россияне забудут то ли о самой группе, то ли об их предательстве. Илья Прусикин уверяет поклонников, что всё ещё "любит Родину" и очень жалеет, что его называют "предателем". Очевидно, любить Россию на расстоянии и проще, и безопаснее. Пользователи соцсетей эго музыкантов не жалеют. "В США есть заведения, где кормят нищих, туда вам и дорога!" — пишут в Интернете. "Сбежали, как крысы с корабля! Раскрыли своё истинное лицо! Главное, чтобы потом обратно не приехали!" — негодуют читатели.

Чтобы свести концы с концами, музыканты прямо сейчас устроили "чёс" по Европе и Ближнему Востоку. 9 ноября у них состоялся концерт в Тель-Авиве. До родины, казалось бы, рукой подать... Но только здесь их никто не ждёт. Россияне уже перестали следить за выступлениями группы — в телеграм-канале у Little Big только восемь тысяч подписчиков.

Вера Брежнева: не скрывает морщины и седины

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сбежавшая в Италию певица Вера Брежнева какое-то время работала волонтёром в Польше, однако её энтузиазма хватило ненадолго, и она снова уехала в Италию, где у неё с Константином Меладзе есть собственный дом. Там Брежнева занялась домашним хозяйством и раскруткой собственного косметического бренда. Правда, успехов на этом поприще пока не достигла. Вряд ли её косметика заинтересует русских эмигрантов или итальянцев — своих брендов полно. Ходят слухи и о том, что у Брежневой напряжённые отношения с мужем. Тот не собирается терять высокие заработки в России, и на этой почве у супругов начались расхождения. Впрочем, сама певица на вопросы о муже не отвечает, но и не опровергает предположения поклонников.

В 2022 году певица представила на своём официальном сайте один-единственный сингл "Вышиванка", где она поёт на украинской мове, держа перед собой листочек с текстом. Песня не новая, а из советской комедии 1962 года "Ехали мы ехали" киностудии имени Довженко. В фильме рассказывалось, как два советских комика Штепсель и Тарапунька ехали в Москву.

Русскоязычные поклонники не заценили "прогиб". "Сплошной сюр. А ведь ещё недавно открещивалась от Украины у Урганта на передаче", "Ну всё, записываем Верочку в украинки!" — пишут они по-русски. Некоторые даже предположили, что это "гимн ЛГБТ". Зато пишущие на мове в восторге: "Яка гарна пісня!" Конечно гарна, советская же!

Ну а сама Vera, теперь отказавшаяся от псевдонима Брежнева, постит фоточки, где не скрывает своей постаревшей внешности. Поклонники могут полюбоваться и морщинами, и не закрашенной сединой. Собственно, мадам никогда и не была Брежневой. Её настоящая фамилия Галушко. Депутат Государственной думы Роман Худяков уже заявил, что певицу проверят "на экстремизм". Видимо, ей и дальше придётся заниматься хозяйством за границей, выступать за копейки в Риге и жалостливо перепевать старые советские песни, читая текст по листочку.

Борис Акунин: народ не тот и страна плохая

Фото © ТАСС / Николай Галкин

Звезда современной либеральной литературы Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, живёт в Лондоне с 2014 года. Из этого "прекрасного далёка" он жалуется, что его "отменяют" в России: де книжные магазины смеют снимать его книги с самых видных витрин, а целых два театра убрали с афиш его фамилию. Сам писатель грозно пророчествует, что "завтра в России будут реабилитировать сталинских палачей", и сообщает, что его "ностальгию" снимает как рукой российское патриотическое телевидение. Вот и хорошо, вот и чудненько.

Между тем тома его "Истории России", написанные в Лондоне, вовсю продают в Интернете, и стоят книжечки немало — от полутора тысяч рублей. Спокойно продаются и романы писателя. Такая вот странная "отмена". Скорее всего, Акунин реально опасается, что россияне перестанут покупать его книжки и доходы упадут, если уже не упали.

Опасения писателя небеспочвенны, ведь всё чаще под его томами попадаются такие высказывания: "Раньше любил и покупал книги Акунина, но те "пирожки", которые автор печёт сейчас, пыл поубавили. Не советую".

В интервью писатель откровенничает, что "уехал из Москвы, "которую любит", но "которая никогда не нравилась", потому что у властей в 2014 году к нему "возникли вопросы". Сам он себя называет "партизаном, которого не поддерживают местные жители". Неудивительно, что эти "местные жители" теперь не хотят читать его книги. Как обычно: "Народ не тот и страна плохая"...

Александр Невзоров: скрывается и постит фейки

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Звезда российского либерального ТВ Александр Невзоров после начала СВО быстро дал дёру из страны, так как наговорил себе на уголовное дело за распространение фейков об Армии России. Так как он объявлен в розыск, то своё местоположение не афиширует, но продолжает регулярно изливать яд на страну в Интернете. Он может находиться в трёх странах: в Италии, где у него есть недвижимость, в Израиле или на Украине, гражданство которой он недавно получил. Не очень ясно, за счёт каких доходов он там живёт, возможно, продал перо врагам России, ведь недаром он зазывает на Запад через свои блоги простачков, уверяя, что там их ждут с распростёртыми объятиями и совсем не обязательно знать язык или иметь опыт работы, — всех примут и всем "дадут денег". Конечно, дадут — мыть горшки ведь кто-то должен, и, пардон муа, совсем не обязательно для этого знать французский.

Ну а сам Невзоров, внешне уже больше похожий на Дракулу, чем на российского журналиста, всё ещё постит некрофильские фейки, продолжая смаковать каждую смерть российского солдата на линии фронта, и превозносит "храбрых украинских защитников".

Моргенштерн скучает по бабушке

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Исполнитель поп- и рэп-песен Алишер Валеев, он же Моргенштерн, бежал из России ещё до начала СВО. Просто у главы СК России Александра Бастрыкина появились вопросы к эпатажному певцу, который пропагандировал поклонение деньгам, употребление наркотиков и появлялся на публике в женском платье.

"Человек новой формации" улетел в Дубай, однако за границей его дела не пошли. Валеев быстро развёлся с женой — моделью Диларой Зинатуллиной — и впал в творческий кризис, ведь его больше не носят на руках поклонники. Его нынешние песни, как он сам выражается, "не залетают", потому что певец "грустит".

В мае 2022 года в России Моргенштерна объявили иноагентом, и без денег ему в Дубае стало совсем нехорошо: сам по себе никому не интересен, а все поклонники остались в России. Певец жаловался на панические атаки, депрессию, признавался, что по рекомендациям врача "завязал" с выпивкой и вейпами, но это "не помогло".

Журналисты теперь называют его "нищим" и "никчёмным". Так проходит земная слава.

Впрочем, деньги у рэпера ещё есть. Его ресторан "Кайф" в России поменял название и снова заработал (его закрывали за антисанитарию на 90 дней). Чтобы как-то информационно поддержать свой российский бизнес, певец сделал вид, что возвращается в страну, и даже выложил ролик с приездом, но быстро стало ясно, что это только имитация.

Вдохновения у Валеева всё меньше, о его последних концертах в Дубае зрители отзывались весьма критически. По их словам, в певце стало мало энергии. Сам Валеев признаётся, что скучает по родине, по бабушке, но возвращаться боится: его ждёт дело о пропаганде наркотиков. Если вы думаете, что популярность рэпера в России упала, вы ошибаетесь. Только в соцсети "ВКонтакте" у него больше двух миллионов подписчиков. Недавно Моргенштерн анонсировал свой "последний альбом на русском. Возможно". Будем надеяться, что исполнитель уже выучил иврит или арабский. На Ближнем Востоке пригодится и то и другое.

Авторы Елена Стафеева