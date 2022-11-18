6 вредных привычек, из-за которых вы тупеете день ото дня

Негативные мысли, вредные привычки и разрушительные поступки способны очень сильно испортить жизнь человеку. Причём не всегда тот будет понимать, откуда растут ноги проблем. Оказалось, есть ряд действий, негативно сказывающихся на нашем развитии. Какие из них расслабляют мозг и "помогают" тупеть день ото дня?

Привычка тянуть до последнего и постоянно опаздывать

Начиная суетиться и паниковать, вы в итоге делаете работу кое-как, лишь бы успеть. Фото © Freepik

Замечали за собой привычку постоянно тянуть до последнего? Поздравляем, это один из факторов, совершенно не помогающих вашему развитию. Наоборот, из-за него вы можете отупеть. Почему, спросите... Всё просто. Плохой тайм-менеджмент показывает, что вы совершенно не умеете ориентироваться в делах и не знаете собственных возможностей. Ведь порой времени, отведённого на определённую задачу, не хватает. Из-за чего и всё дальнейшее расписание сдвигается. В итоге вы начинаете суетиться и паниковать, делать работу кое-как, лишь бы успеть. Помогает это вам учиться новому, оттачивать навыки и умнеть? Вряд ли.

Привычка погрязнуть в рутине

Повторяя одни и те же действия, вы тренируете мозг включать режим автопилота. То есть работать не в полную силу. Зачем ему создавать новые нейронные связи и чему-то учиться, если постоянно происходит одно и то же. Рутина — злейший враг развития. Если не хотите деградировать, следует периодически пробовать что-то новое: ходить другими маршрутами, изменять порядок действий, пересматривать взгляд на хобби и т.д. Иначе превратитесь в зомби, который вообще не понимает, что творит.

Отсутствие привычки следить за речью и частое употребление слов-паразитов

Привычка наполнять речь словами-паразитами может запросто заставить ваш мозг деградировать. Фото © Freepik

Нежелание следить за речью, употребление слов-паразитов, косноязычие или просто путаница в значении и смысле слов уж точно не показывают вас человеком образованным. Да, проще всего отказаться от правил и говорить как удобно. Однако так делать категорически нельзя. Во-первых, ваши заявления будут резать слух более-менее образованным людям вокруг, во-вторых, вы попросту выставите себя глупцом. Употребление слов "короче", "типа", "ну это", "типа того" и подобных указывает на низкий словарный запас. Привычка наполнять речь словами-паразитами запросто заставит ваш мозг деградировать. Ведь ему не придётся напрягаться и подбирать синонимы или вспоминать нужные определения. Всегда можно сказать: "Ну это, как его, ну ты понял".

Привычка мало спать

Из-за плотного графика многие страдают хроническим недосыпом. Вместо просмотра сновидений, во время которого организм восстанавливается, а мозг усваивает информацию, многие занимаются совершенно другими делами. Например, продолжают работать или, наоборот, пытаются компенсировать нехватку развлечений из-за отсутствия времени на них днём. Лишая себя сна, вы не даёте возможности головному мозгу правильно выполнять свои функции, перенапрягаетесь. Из-за этого могут начаться проблемы с памятью, концентрацией внимания, появятся раздражительность и агрессивность, которые точно понизят вашу продуктивность.

Привычка заранее негативно на всё реагировать

Привычка заранее негативно реагировать на результат своих действий мешает вам расти. Фото © Freepik

Вам знакома следующая ситуация? Ещё не успели отправить отчёт начальнику или резюме в фирму, на работу в которую хотели бы перейти, как уже испугали себя мыслями, что всё точно закончится провалом? Отвратительная привычка, которая не только разрушает вашу самооценку, но и не позволяет развиваться. Заранее негативно реагировать на результат своих действий совсем не стоит — в большинстве случаев вы не способны предугадать мысли других людей о ваших поступках или усилиях. Конечно, если вместо отчёта принести два кое-как заполненных листа или в резюме написать "Возьмите меня на работу", провал гарантирован. Но если человек упорно работал над поставленной задачей, мысли о том, что всё коту под хвост, сильно вредят и прививают желание сидеть и ничего не делать. "Зачем оттачивать навык, если вокруг миллионы людей, способных сделать это лучше меня?" Если не хотите отупеть, избавляйтесь от привычки решать за других, как оценивать вашу работу.

Отсутствие привычки правильно отдыхать