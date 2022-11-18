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18 ноября, 06:15
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10 снимков УЗИ, которые рассмешат и напугают кого угодно

Собрали 10 кадров, после которых родители ещё несколько раз подумают, хотят ли заранее узнать пол ребёнка. Ведь что только не увидишь на УЗИ...

"УЗИ моего сына. Говорит, всё в порядке", — dubstastic.

Фото © Reddit / dubstastic

Фото © Reddit / dubstastic

"Мы хотели сделать ещё пару снимков, потому что удачных получилось не так много. Но за пять минут до конца он решил показать нам средний палец, как бы говоря: "Так, мама и папа, хватит. Оставьте в покое"

Фото © Twitter / DailyMailUK

Фото © Twitter / DailyMailUK

"Последнее УЗИ подтвердило, что мой малыш — ситх", — gilllhouse.

Фото © Reddit / gilllhouse

Фото © Reddit / gilllhouse

"Мой малыш на УЗИ похож на Грута", — Draked1.

Фото © Reddit / Draked1

Фото © Reddit / Draked1

"Снимок с моего УЗИ, которое перепугало мужа до чёртиков", — squidills.

Фото © Reddit / squidills

Фото © Reddit / squidills

"УЗИ моей двоюродной сестры выглядит так, словно там кто-то ездит на мотоцикле", — jallend1.

Фото © Reddit / jallend1

Фото © Reddit / jallend1

"Как только мы увидели "козу" на УЗИ, подумали, что лучше этого в мире нет. Она показала свою любовь к музыке ещё до того, как появилась на свет, и теперь она наша рок-малышка"

Фото © Twitter / ScottishSun

Фото © Twitter / ScottishSun

"Сегодня я сделала лучший снимок в своей жизни. Родственники сказали, что он похож на Трампа", — GordonSemen.

Фото © Reddit / GordonSemen

Фото © Reddit / GordonSemen

"Я узнал, что стану дядей! Сестре не очень понравилась моя интерпретация её УЗИ", — jmkillilea2.

Фото © Reddit / jmkillilea2

Фото © Reddit / jmkillilea2

"Я послала фотографию моим маме и тётушке. Показалось, здесь что-то не так. Они обе сказали, что на снимке видно лицо и указывающую на ребёнка руку. Тётя сказала, что это ангел-хранитель, который присматривает за малышом"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Britainy Clark

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Britainy Clark

15 фото из реальной жизни, на которых ещё не успела прогрузиться графика и произошёл сбой

15 фото из реальной жизни, на которых ещё не успела прогрузиться графика и произошёл сбой

Обложка ©

Reddit / squidills, jallend1

Сергей Трофимов

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