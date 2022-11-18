10 снимков УЗИ, которые рассмешат и напугают кого угодно

"УЗИ моего сына. Говорит, всё в порядке", — dubstastic.

Фото © Reddit / dubstastic

"Мы хотели сделать ещё пару снимков, потому что удачных получилось не так много. Но за пять минут до конца он решил показать нам средний палец, как бы говоря: "Так, мама и папа, хватит. Оставьте в покое"

Фото © Twitter / DailyMailUK

"Последнее УЗИ подтвердило, что мой малыш — ситх", — gilllhouse.

Фото © Reddit / gilllhouse

"Мой малыш на УЗИ похож на Грута", — Draked1.

Фото © Reddit / Draked1

"Снимок с моего УЗИ, которое перепугало мужа до чёртиков", — squidills.

Фото © Reddit / squidills

"УЗИ моей двоюродной сестры выглядит так, словно там кто-то ездит на мотоцикле", — jallend1.

Фото © Reddit / jallend1

"Как только мы увидели "козу" на УЗИ, подумали, что лучше этого в мире нет. Она показала свою любовь к музыке ещё до того, как появилась на свет, и теперь она наша рок-малышка"

Фото © Twitter / ScottishSun

"Сегодня я сделала лучший снимок в своей жизни. Родственники сказали, что он похож на Трампа", — GordonSemen.

Фото © Reddit / GordonSemen

"Я узнал, что стану дядей! Сестре не очень понравилась моя интерпретация её УЗИ", — jmkillilea2.

Фото © Reddit / jmkillilea2

"Я послала фотографию моим маме и тётушке. Показалось, здесь что-то не так. Они обе сказали, что на снимке видно лицо и указывающую на ребёнка руку. Тётя сказала, что это ангел-хранитель, который присматривает за малышом"