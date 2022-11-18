Маша Ильюхина из "Ворониных" так повзрослела, что в 18 лет уже беременна
Актриса призналась, что в ожидании малыша проживает волшебный период. Имени отца ребёнка Мария не называет. Со съёмками в кино девушка решила повременить.
Обложка © Сериал "Воронины". Режиссёр Александр Жигалкин, сценарист Лью Шнайдер / Kinopoisk.ru; © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaperchenok / maria_iliukhina
Любители сериала "Воронины" помнят крошечную Машу, которую с 2009 года считали чуть ли не самым милым ребёнком страны. По соцсетям до сих пор кочуют нарезки смешных моментов с участием девочки, и они легко превращаются в мемы. Надо признать, фанатам "Ворониных" сейчас нелегко смотреть на Ильюхину — получается, если Маша повзрослела, то они сами постарели... И поклонники едва ли отойдут от шока, узнав, что артистка, которой завтра исполнится 19 лет, ждёт ребёнка.
Ильюхина выложила фото с округлившимся животом, сообщив, что карапуз в пузе — "самый ценный в мире груз". "Несмотря на то что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу ещё одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни", — заявила Маша "Стархиту".
Рождения первенца звезда "Ворониных" ожидает в начале весны. Пол малыша Ильюхина не раскрывает, как и имени отца ребёнка. Известно, что избранник Марии далёк от мира шоу-бизнеса.