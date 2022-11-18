Маша Ильюхина из "Ворониных" так повзрослела, что в 18 лет уже беременна

Любители сериала "Воронины" помнят крошечную Машу, которую с 2009 года считали чуть ли не самым милым ребёнком страны. По соцсетям до сих пор кочуют нарезки смешных моментов с участием девочки, и они легко превращаются в мемы. Надо признать, фанатам "Ворониных" сейчас нелегко смотреть на Ильюхину — получается, если Маша повзрослела, то они сами постарели... И поклонники едва ли отойдут от шока, узнав, что артистка, которой завтра исполнится 19 лет, ждёт ребёнка.

Ильюхина выложила фото с округлившимся животом, сообщив, что карапуз в пузе — "самый ценный в мире груз". "Несмотря на то что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу ещё одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни", — заявила Маша "Стархиту".