10 фото золотистых ретриверов, глядя на которые понимаешь, что они — ангелы, спустившиеся к нам с небес
Кажется, у каждой породы собак или кошек есть свои любители и, что немаловажно, хейтеры. Вот только про золотистых ретриверов так не скажешь: этих пушистиков невозможно не любить. Собрали 10 кадров.
"Голден-ретривер в лодке", — hjalmar111.
Фото © Reddit / hjalmar111
"Просто крутая фотография золотистого ретривера, которая поможет вам, если выдался тяжёлый период", — ConsumerOfAllToes.
Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes
"Мой малыш вымахал!" — Jakunai.
Фото © Reddit / Jakunai
"(Почти) золотой мальчик", — Master1718.
Фото © Reddit / Master1718
"Мой ретривер нашёл игрушку в виде соски, которую потерял, ещё когда был совсем щенком", — jumbobrain.
Фото © Reddit / jumbobrain
"Я работаю из дома, и каждый день около полудня мой золотусик приходит к рабочему столу, чтобы напомнить, что пришло время обеденного перерыва", — indecisivegiraffe.
Фото © Reddit / indecisivegiraffe
"Помесь немецкой овчарки с золотистым ретривером", — thisisnonsense11.
Фото © Reddit / thisisnonsense11
"На природе с нашими ретриверами", — vinkulelu.
Фото © Reddit / vinkulelu
"Поприветствуйте Августа, самого пожилого золотистого ретривера", — Imzadi90.
Фото © Reddit / Imzadi90
"Оказалось, на том конце радуги — золотистый ретривер!" — westcoastcdn19.
Фото © Reddit / westcoastcdn19
Животные/ домашние питомцы
Reddit / hjalmar111, westcoastcdn19