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19 ноября, 08:45

10 фото золотистых ретриверов, глядя на которые понимаешь, что они — ангелы, спустившиеся к нам с небес

Кажется, у каждой породы собак или кошек есть свои любители и, что немаловажно, хейтеры. Вот только про золотистых ретриверов так не скажешь: этих пушистиков невозможно не любить. Собрали 10 кадров.

"Голден-ретривер в лодке", — hjalmar111.

Фото © Reddit / hjalmar111

Фото © Reddit / hjalmar111

"Просто крутая фотография золотистого ретривера, которая поможет вам, если выдался тяжёлый период", — ConsumerOfAllToes.

Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes

Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes

"Мой малыш вымахал!" Jakunai.

Фото © Reddit / Jakunai

Фото © Reddit / Jakunai

"(Почти) золотой мальчик", — Master1718.

Фото © Reddit / Master1718

Фото © Reddit / Master1718

"Мой ретривер нашёл игрушку в виде соски, которую потерял, ещё когда был совсем щенком", — jumbobrain.

Фото © Reddit / jumbobrain

Фото © Reddit / jumbobrain

"Я работаю из дома, и каждый день около полудня мой золотусик приходит к рабочему столу, чтобы напомнить, что пришло время обеденного перерыва", — indecisivegiraffe.

Фото © Reddit / indecisivegiraffe

Фото © Reddit / indecisivegiraffe

"Помесь немецкой овчарки с золотистым ретривером", — thisisnonsense11.

Фото © Reddit / thisisnonsense11

Фото © Reddit / thisisnonsense11

"На природе с нашими ретриверами", — vinkulelu.

Фото © Reddit / vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"Поприветствуйте Августа, самого пожилого золотистого ретривера", — Imzadi90.

Фото © Reddit / Imzadi90

Фото © Reddit / Imzadi90

"Оказалось, на том конце радуги — золотистый ретривер!" westcoastcdn19.

Фото © Reddit / westcoastcdn19

Фото © Reddit / westcoastcdn19

10 фото собак до и после взросления, от одного взгляда на которые каждый захочет завести щеночка

10 фото собак до и после взросления, от одного взгляда на которые каждый захочет завести щеночка

Обложка ©

Reddit / hjalmar111, westcoastcdn19

Сергей Трофимов

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