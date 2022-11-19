10 ну очень смешных историй из Северной столицы, которые поймут только истинные петербуржцы

"После танцев ехали в метро с подругой. Она начала жаловаться, что у неё устали ноги и она очень хочет сесть. Зайдя в вагон и увидев одно свободное место, я громко, снимая шляпу и указывая на сиденье рукой возгласила: "Присаживайтесь, Татьяна, это место специально для Вас". После этого мужчина, сидевший напротив, встал и сказал: "Девушка, присаживайтесь, а это место специально для Вас!" Я посмеялась, села, но потом мужчина, сидевший рядом с подругой, тоже встал и сказал: "Нет, присаживайтесь сюда, место рядом с Татьяной специально для Вас!" Люблю петербуржцев, все с замечательным чувством юмора", — "Подслушано".

"Месяц назад у меня в метро вытащили из сумки книгу, не тронув кошелёк и телефон. Сегодня в ливень у меня украли зонт. Вот вам и бандитский Петербург", — "Подслушано".

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"Впервые побывала в Питере. В первые минуты задела парня и услышала: "Простите, я такой неловкий", вечером познакомилась со стриптизёршей, которая перечитала, наверное, всю классику, встретила моряка, который цитировал мне Пушкина. Воистину культурная столица!" — "Подслушано".

"Питер. Иду по Невскому, а мне навстречу девушка-блондинка в юбочке и на каблучках. В руках у девушки красный поводочек, а на поводочке тащится по асфальту ананас", — "Подслушано".

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"Копила на лазерную коррекцию зрения. Сложный случай, вижу плохо, есть осложнения. Хожу в очках с пяти лет. Операция не то чтобы срочная, не горит, просто задолбалась в очках, а линзы не могу носить. Накопила и... махнула в Питер! Просто ехала мимо вокзала, и вдруг защемило; на следующий день уже купила билет и забронировала номер в отеле. Город и сквозь очки великолепен. Не жалею. Столько позитивных эмоций мне ни одна коррекция зрения не подарит", — "Подслушано".

"Питер, вечер, еду с "Ветеранов" в "Купчино" на последней маршрутке и на "Ленинском" встречаю троллейбус с грустным смайликом вместо маршрута. За рулём чувак с дредами, а на табло написано на английском, что троллейбус идёт в парк и проезд бесплатный! Как же я люблю Питер и этих людей, которые не чуждаются рабочих профессий, при этом делают это в кайф и с любовью для всех!" — "Подслушано".

"Приехала в Питер. Зашла в кафе выпить кофе и покурить (тогда ещё это было можно). За соседний столик присела бабушка лет под девяносто, сухонькая, в берете и в плащике простеньком. Мне как-то даже стыдно стало при ней вынимать сигареты. А бабуля достала "Беломорканал" и закурила. Ох уж мне эти питерские старушки", — "Подслушано".

"Я из Питера и уверена, что это не просто сокращение от Петербурга! Просто Питер и Петербург — это как будто два разных города. Петербург — про величественную архитектуру, широкие проспекты, Дворцовую площадь, Исаакий, Эрмитаж и разводные мосты. А в Питере — эрмитажные коты, необычные парадные и дворы-колодцы, в Питере — пить и гулять по крышам. Ни в одном другом городе такого нет, потому что Питер — давно уже не просто сокращение, а второе название Петербурга", — "Подслушано".

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"Живу в Питере. Несколько лет назад уснула в метро. Вдруг кто-то начинает меня трясти, и я сквозь сон слышу: "Девушка, мне выходить". Мои мысли в этот момент только о том, что, мол, я-то тут при чём. Просыпаюсь, открываю глаза и понимаю, что я уже с ногами лежу на сиденье, свернувшись почти калачиком, занимая два места, а голова моя лежит на коленях парня, которому выходить. Я ему даже спасибо не сказала, так оторопела. А люди мне ещё пару остановок улыбались", — "Подслушано".