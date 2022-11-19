Инстасамка, Face, Оксимирон: Семёрка поп-идолов, бежавших от СВО на вольные хлеба Европы и СНГ Бегство популярных звёзд продемонстрировало пропасть между населением России и её кумирами. Тем не менее беглецы всё ещё продолжают "кормиться" на родине. 19 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / norimyxxxo, samkamusic, face

Рэпер Face: "Вернусь, когда "этой" страны не станет"

Рэпер Face. Фото © VK / face

12 марта 2022-го окончательно покинул Россию рэпер Face — Иван Дрёмин. Его решение было продиктовано позицией по поводу "вторжения России на Украину" и несогласием музыканта с "вектором развития страны". На самом деле у правоохранительных органов к 2022 году накопилось к музыканту много вопросов. Среди них были и мат со сцены, и пропаганда самоубийства в песнях, поддержка "сидельца" Навального. Бегство рэпера было обусловлено тем, что Минюст объявил его иноагентом — то есть лицом, которое получает деньги из-за рубежа и работает в России в интересах других стран.

25-летний кумир миллионов русских подростков в Варшаве на концерте на коленях просил прощения за то, что он русский. После этого его бабушке стало плохо, а 83-летний дед был готов сам извиняться за внука перед Путиным. О родне рэпер вспомнил только через месяц, устроившись на жительство в Греции. В интервью он признался, что "скучает по бабушке с дедушкой".

Родных он точно не увидит, теперь оставшийся без дома музыкант ездит с благотворительными концертами по Европе и собирает деньги на помощь Украине. "Благотворительный тур стал дня меня однозначно единственным светлым пятном в году", — пишет музыкант в "Телеграме". В ноябре он уже перечислил нацистам 55 тысяч евро.

Очевидно, Иван осознаёт тот факт, что стал предателем, — он собирается "петь на всех языках" и "ездить по миру с концертами". А в Россию обещает вернуться лишь тогда, когда не станет страны, которая его, бедного, "душила", то есть не позволяла материться со сцены, но дала заработать столько, что он до сих пор не бедствует. Вот такие "патриоты" ведут пропаганду среди 1,6 миллиона подписчиков на "Ютубе". А вот комментарии у него отключены. Возможно, музыкант не хочет слышать правду от поклонников?

Инстасамка: "В России больше не весело"

Блогер и исполнительница хип-хопа Инстасамка. Фото © VK / samkamusic

Эпатажная блогерша и исполнительница хип-хопа из далёкого города Тобола Дарья Зотеева снискала популярность и разбогатела на эпатаже и скандалах. Её даже сравнивали с Моргенштерном в юбке.

Ещё одна представительница молодёжной поп-культуры, к которой у российских силовых ведомств очень много вопросов, и среди них — пропаганда разврата и проституции среди несовершеннолетних. С ног до головы расписная девица явно не понимала, что давно перешла черту — деньги ведь не пахнут, — и жаловалась, что в России теперь "не так весело", "везде тёмная аура", все озабочены вестями с фронта, а родители детишек, которых она развращает со сцены, представьте, смеют на неё доносить!

Сначала Инстасамка хвасталась, что в Дубае "на неё прекрасно ложится загар" и что она вот-вот снимет "дом с бассейном". Девица даже отменила все свои концерты в России, мол, проживём и без вас на позитивчике! Но к осени её тон вдруг изменился. Теперь она уже согласна не материться со сцены и мечтает вернуться в Россию, очевидно, на заработки.

На канале в "Телеграме" Инстасамка уже анонсировала совместный с Moneyken концерт, запланированный в Питере на 31 марта, а в Москве — на 1 апреля. Очевидно, музыкантам без России — никуда. Ведь в Дубае за провокации могут посадить.

Оксимирон: "Убил в себе империю"

Рэпер Оксимирон. Фото © VK / norimyxxxo

Неожиданно в разгар боевых действий вернулся в Россию покинувший её рэпер Оксимирон, миксующий мотивы Мандельштама и откровенных постельных сцен между поэтическими музами в формате матери и дочери. Но только для того, чтобы снять на улицах Питера клип, который сейчас проверяют на экстремизм, и снова покинуть страну.

То, что он так легко выехал из России, можно отнести к недосмотру силовых ведомств, ведь уже в августе прокуратура начала проверку творчества музыканта. 7 октября рэпера включили в список иноагентов. И недаром: его последние треки несут в себе много негатива, а сам 37-летний рэпер уверен, что "Россия так и не вышла из девяностых". Хотя что он может знать о 1990-х? В девять лет его увезли в Германию, потом он учился в Британии, и в Петербурге появился в 2013 году. Кстати, в Британии ему поставили диагноз "маниакально-депрессивный психоз", и он проходил лечение. Не отсюда ли такой депресняк в треках...

Теперь из Лондона рэпер вещает о том, что "убил в себе империю", машет бело-голубым флагом и выступает за отделение от России "Ингрии" — то есть Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербурга. Видимо, замучила тоска по родине, а Петербург с собой в кармане не увезёшь. Да и имперцем он никогда не был. Залетел на огонёк, спел про заводы, на которых никогда не работал, а потом понял, что обратно в Европу не пустят, и уехал.

Среди его подписчиков всё чаще раздаются здравомыслящие голоса. "Ну свалил и свалил, — пишет пользователь Nato. — Пропал с радаров, никто и не заметил".

Дудь: подвизается в Барселоне

Блогер, журналист Юрий Дудь. Фото © YouTube / вДудь

Спецоперация быстро вскрыла сущность ещё одного популярного блогера — Юрия Дудя, имеющего десять миллионов подписчиков на "Ютубе". Из-за откровенной русофобской позиции и ненависти к российским властям Дудь, в конце февраля путешествовавший по Норвегии, осмотрительно решил не возвращаться в страну и теперь берёт интервью у всех "беглецов", русофобов и малоприятных людей, — такое "российское" СМИ в изгнании.

Его встречают то в Андорре, то в США, то в Польше, то в Испании, где в Барселоне он купил себе квартиру в 82 кв. метра. Своё жильё в Москве он выставил на торги, указав в объявлении, что продажа связана с переездом владельца "по независящим от него причинам". Причины самые банальные: Дудя уже штрафовали за пропаганду наркотиков в Интернете, за гей-пропаганду, летом 2022 года его признали иноагентом. Обеднел ли он? Это вряд ли... Ибо русофобия, как и антисоветчина, сейчас в большой цене.

Комик Гудков: изучает кокандские просторы и Ферганскую долину

Комик Александр Гудков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gudokgudok

Комик Александр Гудков сбежал в Ташкент после пародии на песню Шамана "Я русский". Его поделку посмотрели три миллиона человек. Гудков бежал, чтобы не сесть на пять лет за разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. Заигрался. Тем не менее он всё ещё продолжает работать ведущим на ютуб-канале.

"Как иронично. Не узбек, не русский, а узкий", — так оценивает поведение актёра Зейнабат Казиева на "Ютубе". "Смотришь на его рожу... какая склизь по земле ходит! И какие красавцы головушки свои кладут за Русь-матушку!" — сокрушается пользователь Annunac.

Noize MC: "За мной следили!"

Репер Noize MC. Фото © VK / noizemc

"Что же ты, мудак, вместе с танком не сгорел в вихре яростных атак?" — вопрошает теперь из Лондона ещё один "беглец", которого "отменили" в России, человек с русским именем Иван Алексеев. Он очень гордится тем, что сам заработал себе на квартиру в Москве и бросил её из-за... политических убеждений. С началом СВО Алексеев бежал в Прибалтику, а потом устроил чёс по Европе.

Уже в 2014 году он заявлял Би-би-си, что "за ним следят", "его прослушивают", жаловался, что ему отменили 60% концертов, потому что "я выступал на Украине". Идея, что зрители решили не нести деньги русофобу, ему в голову не пришла. Уже через месяц после начала СВО музыкант осуждал свою страну и каялся перед европейцами то в Риге, то в Вильнюсе, то в Варшаве, то на концерте в Берлине у Бранденбургских ворот.

Впрочем, лето ему пришлось провести в турах по Средней Азии. Теперь рэпер поёт в Лондоне и в интервью Дудю жалостливо рассказывает, как его гнобили в страшной России, в которой даже у музыкантов проверяют военные билеты. Ужас!

Рэпер Луперкаль: "В Альпах офигенно"

Рэпер Луперкаль. Фото © VK / denluperkal

Осенью Россию покинул один из самых скрытных рэперов страны — Алексей Спиридонов, он же Horus aka Луперкаль. Его относили к "белому рэпу", хотя от националистических идей исполнитель открещивался. Где он живёт сейчас — непонятно. В ТГ-канале он постит фотографии зимнего леса и уверяет, что "в Альпах" ему хорошо. Его концерт, который должен был состояться 30 октября, был отменён. Уезжая, музыкант сокрушался о невозможности вернуть деньги за рекламу, зрители его мало волновали.

Теперь ему и вовсе приходится собирать деньги на треки, организовывая сборы на интернет-площадках и продавая подписку на "стрим" за 200 рублей. Фолловеры зубоскалят, что за эти деньги можно будет посмотреть, как он спит.

Скорее всего, он действительно находится за границей, куда сбежал от возможной отправки на фронт, ведь с 2002 по 2004 год Спиридонов проходил службу в Российской армии и служил на Кавказе.

Теперь уроженец Киева не скрывает ненависти к России, рассказывает слушателям про открывшиеся в стране "свиные рыла" и "запуганный электорат", предсказывает нам ад.

"Не знаю, отмечал ли кто-то здесь, но всё время нахожу демоническое сходство Луперкаля с молодым Невзоровым", — пишет в телеграм-канале рэпера пользователь Александр Петелин. "Ждём финансовой помощи от Чичваркина", — иронизирует пользователь Mutageniwe. Подписчиков у музыканта на boosty только 37 человек, но лиха беда начало.

Авторы Александр Лаврентьев