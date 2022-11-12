Каким качествам русских мужчин завидуют европейские женщины За рубежом силами Голливуда с русскими были прочно связаны неопрятная внешность, пьянство и агрессия. То ли дело ухоженные немцы, вежливые французы и деловые американцы! Но с тех пор всё изменилось. 12 ноября, 01:40 Кадр © “ЖАRА”. Режиссёр Резо Гигинеишвили, сценарист Резо Гигинеишвили / КиноПоиск

Долгое время газеты и журналы рисовали русского мужчину как варвара. Вонюч, волосат и чуть-чуть красивее обезьяны. Со сложной техникой обращается при помощи кулака и мата.

Но русские не были бы русскими, если бы не сумели переломить пренебрежительное отношение к себе. А сейчас, во время военных действий, хорошо видно: в России появилось новое поколение мужчин. С фотографий и видео на нас смотрят красивые, высокие, плечистые, смелые и улыбчивые люди — сыновья своей страны. И они действительно отличаются от мужчин Запада.

Он отзывчив

Кадр © “Озабоченные”. Режиссёр Борис Хлебников, сценаристы Ирина Денежкина, Семен Слепаков / КиноПоиск

Русский мужчина не будет отмахиваться от проблем своей девушки, невесты или супруги. Он не скажет: "Дорогая, это твои проблемы!", а постарается помочь практически в любой ситуации, будь то проблемы с бывшим парнем или сложности в ремонте квартиры. Если у него нет денег, поможет грубой физической силой: отремонтирует раковину или ноутбук, перестелет полы или заберёт к себе собаку на время вашей командировки. Если не хватает сил, позовёт на помощь друзей. Именно с русским мужчиной можно вести откровенный разговор и получить от него не только ценный совет, но и реальную помощь.

Иностранец может спокойно выслушать ваши стенания, посочувствовать и... ничего не сделать. Твоя жизнь, твои проблемы, всё решай сама — у нас равноправие.

При этом русский мужчина отреагирует, даже если в трудной ситуации окажется незнакомая женщина: поможет выйти из общественного транспорта, снимет тяжёлые сумки из тамбура вагона на низкий перрон, перенесёт коляску с чужим ребёнком через препятствие. Всегда откроет перед женщиной двери.

Иностранец всего этого делать не будет. "Сама справится!".

Он красиво ухаживает и умеет ждать

Кадр © “ЖАRА”. Режиссёр Резо Гигинеишвили, сценарист Резо Гигинеишвили / КиноПоиск

Если иностранцу сказать нет, он сразу же отстанет. Зачем стараться, когда можно получить требуемое где-то ещё? Если сказать обычное "нет" русскому, он скорее воспримет это как приглашение к завоеванию. А ухаживать русские мужчины умеют! Иностранок в трепет повергают те суммы, которые они тратят просто "на красоту": аренду машин и катеров, роскошные букеты цветов, деликатесы. При этом русские мужчины прекрасно понимают, что ухаживание не всегда заканчивается завоеванием девушки. Но попытка не пытка!

Если немец с наигранной непосредственностью прямо спросит, не хотите ли вы с ним заняться сексом, то русский будет молчать и ждать, когда женщина сама примет решение. Спросить о таком прямо в русской культуре могут только очень невоспитанные мужчины, да и у дамы могут быть какие-то свои планы на развитие отношений. Даже в семейной жизни русский мужчина часто будет лишь намекать на свои желания — реагируй, как хочешь.

Он щедр

Кадр © “Надвое”. Режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Всеволод Бенигсен, Валерий Тодоровский / КиноПоиск

Русский мужчина щедр по своей сути. Ему не жалко для своей избранницы ни времени, ни сил, ни денег. Желание девушки платить самой за себя в кафе или ресторане он оценит однозначно — как категорический отказ от отношений. "Не понравился..." При этом русский понимает: если девушка приняла подарок или позволила оплатить за себя счёт в заведении, это ещё не означает, что она на всё согласна.

Иностранцы на это не обратят никакого внимания — заплатить за себя в порядке вещей. Более того, некоторые немцы и скандинавы даже после женитьбы будут настаивать на раздельном бюджете, выделяя на общих детей определённые, точно оговорённые суммы. В общем, любовь любовью, а табачок врозь. Даже байкерские пары, путешествующие по миру, делят расходы точно поровну. Один день мужчина оплачивает бензин, а женщина — еду. Другой день мужчина платит за еду, а женщина — за горючее.

Русские любят устраивать шикарные праздники, будь это день рождения ребёнка, Новый год или свадьба. Можно даже занять денег, лишь бы доставить радость близким людям.

Иностранцы считают это пустой тратой. Может быть, у них просто нет денег? Ведь они ведут учёт каждой копейке, ездят на распродажи и экономят на всём, в том числе и на отношениях. А дорогой подарок европеец купит девушке только в том случае, если будет уверен — он окупится.

Не живёт по плану и по правилам

Кадр © “Измены”. Режиссёр Вадим Перельман, сценарист Дарья Грацевич / КиноПоиск

Европейский мужчина часто живёт по определённому плану. Девушка получит его внимание только после завершения всех дел, намеченных на день, то есть после окончания работы, посещения бассейна или тренажёрного зала, магазинов. Русский плюнет на все планы и в любой момент сорвётся на помощь, если у вас стряслась беда. Или если вы внезапно собрались на шашлыки с друзьями. Или вдруг решили уехать на выходные на остров Пасхи. Ведь менять планы — это здорово. Европеец свято чтит законы и некие "правила" и считает, что их должны соблюдать все без исключения. Для русского правила и даже законы не так важны. Важнее — счастье семьи и душевный порыв. Он часто считает за благо отступление от правил и живёт не как положено, а как душа велит.

Русский — неисправимый оптимист

Кадр © “ЖАRА”. Режиссёр Резо Гигинеишвили, сценарист Резо Гигинеишвили / КиноПоиск

Несмотря на долгую, суровую зиму, на постоянные войны и экономические трудности, русские мужчины — совершенно неисправимые оптимисты. "С утра дождя не будет!" — с уверенностью скажет он вечером в палатке, даже если дождь будет лить уже неделю. Утренний ливень он воспримет как нечто само собой разумеющиеся и к вечеру снова будет оптимистично утверждать, что уж на следующее утро небо точно разъяснится и дождя не будет.

Точно так же он будет уверен, что всё будет хорошо, во время любого испытания судьбы, будь то кризис, потеря работы или война. И совсем не зря в последнее время в Интернете появился мем о том, что если у вас есть какие-то планы после ядерного апокалипсиса, то вы точно русский. Это очень помогает в семейной жизни, особенно когда женщинам кажется, что уже всё, предел. Говорят, что это "ген Бога" — именно он помогает русским выживать там, где другие нации гибнут.

Европейские мужчины скорее сдадутся под напором обстоятельств. "А что мы можем сделать? Всё решено за нас..." Русские женщины за рубежом отмечают внутреннюю сломленность немцев, безынициативность чехов и обречённость, присутствующую в скандинавах. Зарегламентированность жизни и взбесившийся феминизм давно выбили у них из-под ног почву.

Они собственники

Кадр © “Питер FM”. Режиссёр Оксана Бычкова, сценаристы Оксана Бычкова, Нана Гринштейн, Андрей Мигачев / КиноПоиск

У русского мужчины в генах — он должен стать главой семьи и защищать детей и женщин. Поэтому он будет защищать девушку, пришедшую к нему на свидание, даже если свидание не заладилось, а в семейной жизни женщине придётся смириться с тем фактом, что многое постепенно перейдёт к нему под контроль. Он проконтролирует, чтобы вы не сломали отремонтированный им пылесос или не засорили раковину, но при этом позволит вам тратить вашу зарплату так, как вам хочется, — ведь это "женские" деньги, которые положено спускать лишь на колготки и сладости.

В зону ответственности русский может автоматически включать всю семью любимой женщины и даже её соседей. Это происходит, даже если он живёт в другой стране. Устроить для всех вечеринку с пивом и шашлыками или защитить от хулиганов, невзирая на опасность, — на это способны только русские.

Не отберёт детей

Кадр © “Батя”. Режиссёр Дмитрий Ефимович, сценаристы Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Кагарманов / КиноПоиск

В России отец может начать судиться за опеку над детьми лишь в том случае, если мать ведёт асоциальный образ жизни: пьёт или продаёт себя. Во всех остальных случаях дети остаются с матерью, и это правильно — именно так считает патриархальный русский мужчина.

Однако он сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить своё влияние на семью и на детей. Исключения есть, но они лишь подтверждают правило.

Женщины, вышедшие замуж за иностранцев, знают: в случае развода отец просто не выпустит своих детей из страны. Он объявит её исчадием ада и заберёт детей себе или даже согласится, чтобы они переехали под опеку государства, лишь бы не отдавать их женщине.

Авторы Майя Новик