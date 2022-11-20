Эти питомцы выглядят глупыми как тапки, но 10 фото достаточно, чтобы влюбиться в них без памяти
Идеальный питомец. Какой он? Милые глазки, мягкие лапки, вечное желание обниматься... О высоком IQ нет и речи! Даже наоборот: чем глупее выглядит любимец, тем лучше. Не верите? Вот 10 доказательств.
"Маленький глупый кот", — _breadfruit.
Фото © Reddit / _breadfruit
"Эй, глупендикс, я не для тебя приставку покупал", — SailorViola.
Фото © Reddit / SailorViola
"Пантера и ротвейлер дурачатся", — DrFetusRN.
Фото © Reddit / DrFetusRN
"Моя кошка, вообще-то, породистая особа, но её глаза всегда такие смешные", — aww.
"Мои глупые смешные пёсели", — rayquazamaster360.
Фото © Reddit / rayquazamaster360
"Смирись, ты не печенька", — aww.
"Она всегда глупо улыбается, и неважно, сухая она или мокрая", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Это Пиксар. Каждый раз когда мне грустно, он делает что-то глупое, чтобы меня рассмешить", — trendfoll.
Фото © Reddit / trendfoll
"Режим глупой морды активирован", — ImThEtRaShMaN_.
Фото © Reddit / ImThEtRaShMaN_
"Гибкость позвоночника кошки — бесконечный источник глупого вида усатой", — theone1221.
Фото © Reddit / theone1221
Reddit / GallowBoob, _breadfruit