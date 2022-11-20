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20 ноября, 08:20

Эти питомцы выглядят глупыми как тапки, но 10 фото достаточно, чтобы влюбиться в них без памяти

Идеальный питомец. Какой он? Милые глазки, мягкие лапки, вечное желание обниматься... О высоком IQ нет и речи! Даже наоборот: чем глупее выглядит любимец, тем лучше. Не верите? Вот 10 доказательств.

"Маленький глупый кот", — _breadfruit.

Фото © Reddit / _breadfruit

Фото © Reddit / _breadfruit

"Эй, глупендикс, я не для тебя приставку покупал", — SailorViola.

Фото © Reddit / SailorViola

Фото © Reddit / SailorViola

"Пантера и ротвейлер дурачатся", — DrFetusRN.

Фото © Reddit / DrFetusRN

Фото © Reddit / DrFetusRN

"Моя кошка, вообще-то, породистая особа, но её глаза всегда такие смешные", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Мои глупые смешные пёсели", — rayquazamaster360.

Фото © Reddit / rayquazamaster360

Фото © Reddit / rayquazamaster360

"Смирись, ты не печенька", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Она всегда глупо улыбается, и неважно, сухая она или мокрая", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

"Это Пиксар. Каждый раз когда мне грустно, он делает что-то глупое, чтобы меня рассмешить", — trendfoll.

Фото © Reddit / trendfoll

Фото © Reddit / trendfoll

"Режим глупой морды активирован", — ImThEtRaShMaN_.

Фото © Reddit / ImThEtRaShMaN_

Фото © Reddit / ImThEtRaShMaN_

"Гибкость позвоночника кошки — бесконечный источник глупого вида усатой", — theone1221.

Фото © Reddit / theone1221

Фото © Reddit / theone1221

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

Обложка ©

Reddit / GallowBoob, _breadfruit

Сергей Трофимов

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