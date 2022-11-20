10 наших ребят, которые попали в такие истории, что родители просто не могли молчать

"Пошли с ребёнком делать мантушку. Заходим в кабинет, малышка уже всё усекла, ревёт. Медсестра: "Если прекратишь плакать, получишь шарик". Ребёнок успокоился, ведь за послушание её вознаградят, взглядом ищет шарики. Медсестра начинает медленно колоть, от введённого раствора под кожей раздувается. Медсестра шёпотом: "А вот и шаааарик появляется..." — AtatoraMatushka.

"Нашему ребёнку три года. Пользуясь советами психологов о том, что ребёнку необходимо давать право выбора для того, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим: "В чём ты хочешь идти в сад — в футболке с акулой или с динозавром?" Или: "Какую кашу будешь кушать — рисовую или гречневую?" — ну и так далее. Сегодня, проходя мимо магазина, выдаёт: "А что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?" Переиграл и уничтожил 😄", — avtocat.

"Знакомая работает преподавателем в детской музыкальной школе. На 8 Марта получила подарки от учеников. Фото одного из них. Девочку зовут Валя", — пользовательница Pikabu.

Фото © Pikabu

"Лежу с температурой, шкварит не по-детски, не сбивается. Прошу дочку (12 лет) принести мне мокрую тряпку на лоб. Приходит, приносит компресс, заботливо меня укутывает. Уходя, спрашивает: — Свет выключить? — Нет, — говорю, — без света что-то страшно. — Ну да, — отвечает она уже из коридора. — Никому не хочется умирать в темноте", — lisoid.

"Был случай: племяш сидел первый раз на унитазе, после сделанного дела зовёт меня (дядю): "Что делать дальше?" — спрашивает, отвечаю: "Вставай, отрывай бумагу, вытирай зад". Он всё это делает долго и спрашивает потом, что дальше.

Говорю: "Кидай в унитаз и смывай!"

Ответ убил...: "И что теперь? Так всю жизнь?!" — Andrey20.06.

"Сидим у коллеги в гостях. Его сын подходит и говорит: "Папа, на кухне есть шоколадка — можно взять?" Папа отвечает: "Да, но только одну полосочку". Приходим, там такое. Ругать не стали, сын программиста всё-таки", — go1em.

Фото © Pikabu / go1em

"Учу дочку жарить картошку. Её инициатива: "Папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку, как ты, с румяной корочкой".

Ну папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно.

Смотрю, что-то загрустила. Спрашиваю: "Доча, что случилось, что нос повесила?" Отвечает: "Пап, ты так всё мне подробно объясняешь, мне кажется, дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания", — пользователь Pikabu.

"Сын-второклассник и русский язык..." — Diglibum.

Фото © Pikabu / Diglibum

"Забрал сына из детского сада, едем домой. Он спрашивает:

— Папа, а сколько будет 2+3?

— Сынок, ты же сам посчитать можешь.

— Не могу.

— Почему?

— Я в варежках", — OskolOK31.