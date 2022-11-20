10 наших ребят, которые попали в такие истории, что родители просто не могли молчать
Дети — цветы жизни... и бесконечные источники смешных историй. Собрали 10 шедевральных случаев, которыми поделились взрослые.
"Пошли с ребёнком делать мантушку. Заходим в кабинет, малышка уже всё усекла, ревёт.
Медсестра: "Если прекратишь плакать, получишь шарик". Ребёнок успокоился, ведь за послушание её вознаградят, взглядом ищет шарики. Медсестра начинает медленно колоть, от введённого раствора под кожей раздувается. Медсестра шёпотом: "А вот и шаааарик появляется..." — AtatoraMatushka.
"Нашему ребёнку три года. Пользуясь советами психологов о том, что ребёнку необходимо давать право выбора для того, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим: "В чём ты хочешь идти в сад — в футболке с акулой или с динозавром?" Или: "Какую кашу будешь кушать — рисовую или гречневую?" — ну и так далее.
Сегодня, проходя мимо магазина, выдаёт: "А что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?" Переиграл и уничтожил 😄", — avtocat.
"Знакомая работает преподавателем в детской музыкальной школе. На 8 Марта получила подарки от учеников. Фото одного из них. Девочку зовут Валя", — пользовательница Pikabu.
Фото © Pikabu
"Лежу с температурой, шкварит не по-детски, не сбивается. Прошу дочку (12 лет) принести мне мокрую тряпку на лоб.
Приходит, приносит компресс, заботливо меня укутывает. Уходя, спрашивает:
— Свет выключить?
— Нет, — говорю, — без света что-то страшно.
— Ну да, — отвечает она уже из коридора. — Никому не хочется умирать в темноте", — lisoid.
"Был случай: племяш сидел первый раз на унитазе, после сделанного дела зовёт меня (дядю): "Что делать дальше?" — спрашивает, отвечаю: "Вставай, отрывай бумагу, вытирай зад". Он всё это делает долго и спрашивает потом, что дальше.
Говорю: "Кидай в унитаз и смывай!"
Ответ убил...: "И что теперь? Так всю жизнь?!" — Andrey20.06.
"Сидим у коллеги в гостях. Его сын подходит и говорит: "Папа, на кухне есть шоколадка — можно взять?" Папа отвечает: "Да, но только одну полосочку". Приходим, там такое. Ругать не стали, сын программиста всё-таки", — go1em.
Фото © Pikabu / go1em
"Учу дочку жарить картошку. Её инициатива: "Папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку, как ты, с румяной корочкой".
Ну папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно.
Смотрю, что-то загрустила. Спрашиваю: "Доча, что случилось, что нос повесила?"
Отвечает: "Пап, ты так всё мне подробно объясняешь, мне кажется, дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания", — пользователь Pikabu.
"Сын-второклассник и русский язык..." — Diglibum.
Фото © Pikabu / Diglibum
"Забрал сына из детского сада, едем домой. Он спрашивает:
— Папа, а сколько будет 2+3?
— Сынок, ты же сам посчитать можешь.
— Не могу.
— Почему?
— Я в варежках", — OskolOK31.
"Маленький ребёнок: "Мам, хочу на день рождения тампон!"
Мама: "А ты знаешь, что это такое?"
Ребёнок: "Нет, но по телевизору говорят, что если у тебя есть тампон, то ты можешь ходить на пляж каждый день, кататься на велосипеде, бегать и вообще делать всё, что тебе нравится, — и никто ничего не заметит", — BulBoy.
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