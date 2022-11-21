Психолог "прописал" россиянам слушать рок и предупредил, что попса может вогнать в депрессию

Современного человека трудно представить без любимой музыки, но мало кто задумывается над тем, что жанровые предпочтения могут много интересного рассказать о каждом из нас. Психолог Роман Таланов помог редакции Лайфа разобраться, какие ключи к пониманию человеческой природы таят в себе музыкальные жанры.

Рок-музыка

Долгое время считалось, что этот жанр негативно сказывается на психике и даже именовался "суицидальной музыкой". Но это не так. Само направление возникло как протест устоявшимся традициям. Рок — это антипод, забастовка. Согласно научным исследованиям, эта музыка является "спасательным кругом" в условиях жизненных реалий. Она заряжает энергией, одновременно избавляет от негативных эмоций и накопившейся раздражённости. Особенно это актуально в среде подростков, которым свойственно держать эмоции в себе. Кроме того, рок повышает мозговую деятельности, что отражается на интеллектуальных способностях. Слушайте рок, рекомендует собеседник Лайфа.

Поп-музыка

Поп-музыка нацелена на романтику, соответственно, люди с чувственной натурой составляют больший процент от общего числа её фанатов. Она оказывает на психику более меланхолическое влияние, нередко привносит тоску и вопросы о том, что ждёт нас дальше. Такую музыку трудно назвать любимым направлением для людей с сильной волей. А вот у кого меланхоличный темперамент, предупреждает психолог Таланов, поп-музыка может обострить это состояние и вылиться в глубокую депрессию.

Джаз

На первый взгляд, этот жанр может показаться трактирным, тем не менее полностью ощутить его особенность может далеко не каждый. Главное, его влияние на психику — расслабление и абстрагирование от реальности, погружение в собственные размышления. Содержание такой музыки роднит её с роком, но здесь слушатель имеет дело со спокойным ритмом, нацеливаясь не на взрыв энергии, а на "перезагрузку". Хотите начать жизнь с чистого листа? Слушайте джаз, советует психолог.