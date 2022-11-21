Снимавший поджоги военкоматов на GoPro россиянин может сесть за призывы к терроризму

Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении блогера, снимавшего на экшен-камеру GoPro, как поджигает военкоматы в Московской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Кирилл Б. снимал свои "похождения" по военкоматам ещё в феврале. На входе в здания военных комиссариатов в Луховицах и Зарайске он рисовал украинский флаг, а видео с описанием отправил одному из проукраинских телеграм-каналов, который опубликовал ролик. Задержали мужчину 13 марта, в отношении него расследуется дело о вандализме.

Кирилл поджигает военкомат и снимает происходящее на GoPro. Видео © Telegram-канал SHOT

Теперь же ему грозит десять лет тюрьмы. Сейчас поджигатель находится в СИЗО-6 в Коломне.