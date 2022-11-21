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21 ноября, 08:45

Снимавший поджоги военкоматов на GoPro россиянин может сесть за призывы к терроризму

<p>Кирилл Б. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/46499?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кирилл Б. Обложка © Telegram-канал SHOT

Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении блогера, снимавшего на экшен-камеру GoPro, как поджигает военкоматы в Московской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Кирилл Б. снимал свои "похождения" по военкоматам ещё в феврале. На входе в здания военных комиссариатов в Луховицах и Зарайске он рисовал украинский флаг, а видео с описанием отправил одному из проукраинских телеграм-каналов, который опубликовал ролик. Задержали мужчину 13 марта, в отношении него расследуется дело о вандализме.

Кирилл поджигает военкомат и снимает происходящее на GoPro. Видео © Telegram-канал SHOT

Теперь же ему грозит десять лет тюрьмы. Сейчас поджигатель находится в СИЗО-6 в Коломне.

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Ранее Лайф писал, что в Удмуртии за поджог военкомата осудили бывшего директора Дома культуры Илью Фарбера. Согласно информации в пресс-релизе, осуждённый хотел проверить себя — сможет ли он бросить бутылку в военкомат. На суде Фарбер признался, что жалеет о своём поступке.

Артур Лапсаков

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