Убийцу девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО
Суд арестовал Шохрукбека Каримова, обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Предполагаемого убийцу 29-летней девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО. Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.
Обвиняемый в убийстве девушки в Москве на заседании суда. Видео © Прокуратура Москвы
"С учётом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 25-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2023 года", — говорится в сообщении.
Тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружили на Севастопольском проспекте в Москве. Предполагаемым убийцей оказался её знакомый, 25-летний Шохрукбек Каримов, который пошёл на убийство из-за того, что погибшая не отвечала на его знаки внимания. За день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании и угрозах. Каримов был задержан в Тамбовской области при попытке скрыться, на допросе он полностью признал вину в содеянном.
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