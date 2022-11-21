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21 ноября, 09:15

Убийцу девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО

Суд арестовал Шохрукбека Каримова, обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Предполагаемого убийцу 29-летней девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО. Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Обвиняемый в убийстве девушки в Москве на заседании суда. Видео © Прокуратура Москвы

"С учётом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 25-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Убийца девушки в Москве раскрыл новые подробности жестокой расправы и раскаялся

Убийца девушки в Москве раскрыл новые подробности жестокой расправы и раскаялся

Тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружили на Севастопольском проспекте в Москве. Предполагаемым убийцей оказался её знакомый, 25-летний Шохрукбек Каримов, который пошёл на убийство из-за того, что погибшая не отвечала на его знаки внимания. За день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании и угрозах. Каримов был задержан в Тамбовской области при попытке скрыться, на допросе он полностью признал вину в содеянном.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Максим Плетнёв

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