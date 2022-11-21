Убийцу девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО

Предполагаемого убийцу 29-летней девушки на юго-западе Москвы отправили в СИЗО. Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

"С учётом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 25-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружили на Севастопольском проспекте в Москве. Предполагаемым убийцей оказался её знакомый, 25-летний Шохрукбек Каримов, который пошёл на убийство из-за того, что погибшая не отвечала на его знаки внимания. За день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании и угрозах. Каримов был задержан в Тамбовской области при попытке скрыться, на допросе он полностью признал вину в содеянном.