Отбившийся от гранат ВСУ боец рассказал, что пережил во время атаки украинского дрона

Видео, на котором солдат в окопе откидывает гранаты, сбрасываемые с беспилотника, пожалуй, облетело весь мир, при этом личность героя оставалась неизвестной. Лайфу удалось пообщаться с бесстрашным бойцом, им оказался военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он рассказал, что ему пришлось пережить во время атаки дрона.

По его словам, в общей сложности украинский беспилотник скинул на него восемь гранат, причём одна из них разорвалась в ногах. Лёжа в окопе, Рустам отбрасывал один снаряд за другим и в итоге смог вернуться к своим боевым товарищам. Сейчас военнослужащий лежит в больнице с осколочными ранениями в руку и ногу.