Отбившийся от гранат ВСУ боец рассказал, что пережил во время атаки украинского дрона
Видео, на котором солдат в окопе откидывает гранаты, сбрасываемые с беспилотника, пожалуй, облетело весь мир, при этом личность героя оставалась неизвестной. Лайфу удалось пообщаться с бесстрашным бойцом, им оказался военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он рассказал, что ему пришлось пережить во время атаки дрона.
Отбившийся от гранат ВСУ боец рассказал, что пережил во время атаки украинского дрона. Видео © Telegram / SHOT
"Подлетела "птичка", первую гранату скинула — меня законтачило, вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он [дрон] начал подлетать, постоянно скидывал [гранаты]", — поделился Рустам.
По его словам, в общей сложности украинский беспилотник скинул на него восемь гранат, причём одна из них разорвалась в ногах. Лёжа в окопе, Рустам отбрасывал один снаряд за другим и в итоге смог вернуться к своим боевым товарищам. Сейчас военнослужащий лежит в больнице с осколочными ранениями в руку и ногу.
Напомним, ранее военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Позже на имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу было направлено заявление с просьбой присвоить военнослужащему звание Героя России.
Telegram / SHOT