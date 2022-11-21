У стюардессы украли Rolex за два миллиона прямо на танцполе московского бара

В элитном московском баре Happy End у стюардессы бизнесджетов украли Rolex за два миллиона рублей. Примечательно, что злоумышленник снял дорогостоящие часы с руки девушки прямо во время танца.

По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшей оказалась 28-летняя Вера, которая переехала в столицу из Магадана. Сейчас она работает в авиакомпании "РусДжет", специализирующейся на VIP-авиаперевозках. Инцидент произошёл 19 ноября. Бортпроводница находилась в заведении до четырёх утра, отдыхала и танцевала. В определённый момент она решила посмотреть, сколько времени показывают её дорогие Rolex, но на руке их не обнаружила. Девушка обратилась в полицию, сейчас вора ищут.