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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 09:39
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Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обсуждений на этот счёт нет. Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет", — отметил он.

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Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Александр Юнашев
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