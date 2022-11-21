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21 ноября, 09:39

Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обсуждений на этот счёт нет. Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет", — отметил он.

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Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Александр Юнашев

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