Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации
В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких обсуждений на этот счёт нет. Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет", — отметил он.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков