Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обсуждений на этот счёт нет. Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет", — отметил он.