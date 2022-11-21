Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 12:43

Предложение использовать маткапитал для получения процентов по вкладу поддержали в Госдуме

Идея использования маткапитала для получения процентов по вкладу может позитивно отразиться на гражданах. Такое предложение заслуживает всесторонней проработки, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Есть право воспользоваться, но не все этим правом пользуются сразу. Его номинал ежегодно индексируется, но при этом, если дать право гражданам размещать эти средства в банках, это бы могло приносить дополнительный процент для граждан. Что, конечно, позитивно", — сказал Нилов в беседе с RT.

Он добавил, что при проработке этого предложения нужно помнить о сохранении "идеологии материнского капитала" и безопасности. При этом, по его мнению, реализация данной идеи может помочь людям иметь дополнительный доход.

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

С идеей разрешить использовать маткапитал для получения процентов по вкладу ранее также выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее Лайф писал о том, что незаконные операции с материнским капиталом, в частности его обналичивание, чреваты уголовным наказанием. Об этом напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

BannerImage

Pxhere

Илья Суриков
  • Новости
  • Госдума
  • материнскийкапитал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar