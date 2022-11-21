Предложение использовать маткапитал для получения процентов по вкладу поддержали в Госдуме

Идея использования маткапитала для получения процентов по вкладу может позитивно отразиться на гражданах. Такое предложение заслуживает всесторонней проработки, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Есть право воспользоваться, но не все этим правом пользуются сразу. Его номинал ежегодно индексируется, но при этом, если дать право гражданам размещать эти средства в банках, это бы могло приносить дополнительный процент для граждан. Что, конечно, позитивно", — сказал Нилов в беседе с RT.

Он добавил, что при проработке этого предложения нужно помнить о сохранении "идеологии материнского капитала" и безопасности. При этом, по его мнению, реализация данной идеи может помочь людям иметь дополнительный доход.

С идеей разрешить использовать маткапитал для получения процентов по вкладу ранее также выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.