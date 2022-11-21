Песков: Решение о выходном дне 31 декабря должна принимать Госдума

Будет ли 31 декабря в России выходным днём на постоянной основе, зависит от решения Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов выразить позицию Кремля по данному вопросу.

"Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива", — отметил Песков.

А ранее Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом разговоры о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Сегодня депутат Светлана Бессараб пообещала, что Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект об этом.