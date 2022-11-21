Коммерческого директора компании Собчак Суханова оставили в СИЗО по делу о вымогательстве

Коммерческого директора компании журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова оставили в СИЗО по делу о вымогательстве у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

"Суд постановил апелляционную жалобу отклонить", — заявил судья Олег Музыченко.

По принятому решению Суханов будет находиться в СИЗО минимум до 24 декабря. Стоит отметить, что защита призывала отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить коммерческого директора "Oсторожно Media" под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 млн рублей. При этом прокурор не согласился с таким требованием и назвал постановление законным. Добавим, что некоторую часть суммы (четыре миллиона) намеревался внести отец Суханова, а остальную — друг семьи.