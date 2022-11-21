Коммерческого директора компании Собчак Суханова оставили в СИЗО по делу о вымогательстве
Коммерческого директора компании журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова оставили в СИЗО по делу о вымогательстве у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.
"Суд постановил апелляционную жалобу отклонить", — заявил судья Олег Музыченко.
По принятому решению Суханов будет находиться в СИЗО минимум до 24 декабря. Стоит отметить, что защита призывала отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить коммерческого директора "Oсторожно Media" под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 млн рублей. При этом прокурор не согласился с таким требованием и назвал постановление законным. Добавим, что некоторую часть суммы (четыре миллиона) намеревался внести отец Суханова, а остальную — друг семьи.
Сам Суханов по видеосвязи во время заседания заявил, что в деле нет доказательств его вины, и напомнил, что допрос проходил только один раз — 2 ноября.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак. Все они, по сообщениям СМИ, были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет", где и появился пост с упоминанием Чемезова, якобы ставший поводом для иска.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин