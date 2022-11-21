ВСУ перешли в глухую оборону под Артёмовском и Соледаром

Украинские военные отказались от тактики наступления и перешли в глухую оборону в районе Артёмовска и Соледара в ДНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций", — написал он в телеграм-канале.