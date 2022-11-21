В Госдуме оценили "потери" из-за отъезда прозападных деятелей культуры из России

Театральные зрители абсолютно ничего не потеряли из-за отъезда прозападных режиссёров и драматургов из России. Соответствующее заявление сделала зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, российским гражданам вовсе не нужны "извращения на сцене" от таких режиссёров, как Кирилл Серебренников или Александр Молочников.

"Зрители вряд ли много потеряют от того, что нас покинул Молочников или Серебренников. Понимаете, у нас было очень много жалоб от граждан, потому что они такой театр не хотели смотреть. Театр, где ненормативная лексика, где обнажённая натура, где извращения всякие на сцене, им, зрителям, не нужен. А на Западе как раз именно это и ценится: чем больше извращения, тем, надо сказать, для них это кажется интереснее", — приводит РИА ФАН слова парламентария.

По мнению Драпеко, классический русский театр, где, в частности, рассказывается о ценности человеческой личности, всё-таки возобладает в нашей стране. Тем не менее сейчас ещё рано для того, чтобы давать какие-то оценки "потерь", связанных с отъездом прозападных деятелей культуры, резюмировала она.