Врач перечислила неприятные последствия поцелуев на морозе

Поцелуи на морозе могут привести к обветриванию губ, а также к образованию трещин. Об этом рассказала косметолог, основатель центра LL Beauty Лана Аббасова. По мнению эксперта, в особенно суровые морозы губы даже могут примёрзнуть.

"В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки", — сказала она в беседе с РИАМО.

Косметолог посоветовала тщательнее ухаживать за губами зимой. Она рекомендовала хотя бы один раз в неделю проводить скрабирование и делать альгинатные маски. Увлажнить и защитить губы от трещин способна маска с мёдом, а также обычный вазелин. Он эффективно заменяет блески и бальзамы для губ, которые хоть немного и увлажняют, но не восстанавливают кожу.

Специалист также подчеркнула, что контактировать с металлическими предметами на морозе категорически нельзя. Это может привести к травме кожного покрова.