Сенатор Долгов: Резолюция ООН о репарациях не может быть юридической основой для санкций

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о репарациях Украине носит рекомендательный характер, поэтому она не может являться юридической основой для требований в отношении России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он отметил, что ни одни рестрикции в отношении РФ не были санкционированы Советом Безопасности ООН.

Сенатор Долгов заявил, что резолюция ГА ООН о репарациях носит рекомендательный характер. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

"Единственная правовая основа [введения ограничений] — это решение Совета Безопасности ООН. Вот это действительно международная была бы санкция для таких санкций, извините за тавтологию. Значит, этого нет и быть не может. Генеральная ассамблея этого сделать не может. Будут пытаться использовать это решение, за которое, кстати, проголосовала приблизительно только половина стран", — сказал сенатор в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Долгов также объяснил, почему Китай был среди тех государств, которые отклонили резолюцию, ведь раньше Пекин в подобных вопросах просто молчал. Так, эксперт напомнил, что у Москвы сложилось довольно активное партнёрство и взаимодействие с КНР.

"Мы свою позицию разъясняем, и они, в общем, занимают очень взвешенную позицию и в отношении нашей операции, и её целей, и задач. И, конечно, в отношении попыток Вашингтона заморозить, сохранить своё доминирование в мировых делах. Это же за счёт Китая [происходит], даже в ущерб Китаю. Они прекрасно это понимают. Но поэтому, конечно, они занимают здесь позицию достаточно твёрдую", — подчеркнул сенатор.

По мнению гостя программы, было изначально понятно, для чего создана резолюция. Так, она даёт право официально требовать от Москвы выплату средств, при этом не имеет юридической силы.

"Китайцы это прекрасно понимают, это не только Китай понимает, поэтому и они проголосовали абсолютно правильно по этой резолюции, я считаю. И в предыдущие разы бывало, что они воздерживались. Но это суверенное решение Китая", — отметил Долгов.

При этом сенатор заметил, что позиция Китая абсолютно понятна и близка России. Сотрудничество РФ с этой страной гораздо шире, чем ситуация вокруг Украины, подчеркнул Долгов.

"Не все могут выйти из-под диктата с Западом, но прекрасно понимают, что пытаются заложить камни сейчас в фундамент новой мировой архитектуры. А новой будет — версия 2.0 старой, где просто Запад будет диктовать свои условия. И завтра они скажут в отношении китайских авуаров или индийских, что это наше теперь", — заключил эксперт.

В беседе с ведущими "Дайте сказать" Долгов также прокомментировал итоги саммита G20 на Бали и санкции США в отношении Ирана. Полный выпуск смотрите здесь.