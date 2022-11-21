Сенатор Долгов заявил о попытках США контролировать эскалацию украинского конфликта

В Вашингтоне сейчас очень популярен термин "контролируемая эскалация" касательно конфликта на Украине, и США будут делать всё для того, чтобы сохранять напряжённость вокруг России. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил дипломат, политик и сенатор Совфеда Константин Долгов.

Долгов — о попытках США контролировать эскалацию конфликта на Украине. Видео © LIFE

"Они очень верят в то, что эскалацию можно контролировать на всех этапах. Вот практически никогда это не получается сделать, потому что на каком-то этапе эскалация выходит из-под контроля. Мы это видели в огромном количестве случаев. Я думаю, сейчас задумка именно такая. То есть в любом случае напряжённость нужна вокруг России. В любом случае будут делать всё [для этого]", — отметил Долгов.

По его мнению, вне зависимости от того, кто будет руководить Штатами, курс в отношении России сохранится прежним. А в отношении Китая и вовсе может ухудшиться, особенно со стороны республиканцев.

"Это не просто бизнес. Это больше чем бизнес. Это попытка вот эти стратегические активы сконцентрировать у себя во избежание поражения. Это не только про деньги, это про безопасность", — указал политик.

Долгов считает, что США пытаются управлять эскалацией, но в определённые моменты она становится неконтролируемой. По его мнению, этот процесс лишь будет нагнетаться, Штаты будут пытаться ослабить российскую сторону в военном отношении, а также с помощью санкций. Посмотреть полный выпуск шоу с Константином Долговым можно здесь.