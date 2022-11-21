Эрдоган объяснил военную операцию в Сирии и Ираке невыполнением Россией соглашений

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в невыполнении условий соглашения по Сирии. Так он объяснил начало новой военной операции, включая воздушную атаку Анкары по сирийскому городу Кобани.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг", — сказал турецкий лидер в беседе с газетой "Дейли сабах".

По его словам, Турция неоднократно заявляла, что не станет закрывать глаза на терроризм и будет принимать меры для борьбы с курдскими формированиями, если эти обязанности не будет брать на себя РФ. Эрдоган добавил, что антитеррористическая операция будет продолжаться как с воздуха, так и с земли.