"Крайне опасная игра": Сенатор Долгов назвал возможные цели провокации с ракетой в Польше

Инцидент с падением ракеты на территории Польши является чистой воды провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, авторы провокации ставили несколько задач, среди которых — "прощупывание боем" России, а также оценка степени единства внутри Североатлантического альянса.

Сенатор Долгов — об инциденте в Польше: Это было прощупывание боем России и стран НАТО. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

"Ну, конечно, это провокация, это чистой воды провокация. Каков там весь круг этих авторов, наверное, сейчас сказать довольно трудно. Понятно, что там главные действующие лица, которых выпустили на арену, это, конечно, Киев и Варшава. На самом деле крайне опасная игра. <...> И нас в первую очередь, как отреагируем, что называется, хотели на вшивость взять. Ну, видимо, ещё не все на Западе поняли, что это с нами не работает", — сказал сенатор в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Тем не менее, по мнению Долгова, в глазах лидеров западных стран Россия всё равно останется виноватой, хотя и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что упавшая ракета непричастна к нашей стране, также об этом говорил и президент США Джо Байден. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что на Западе сейчас крайне снизился уровень "инстинкта самосохранения", поскольку там активно ведутся дискуссии о ядерной войне, которую якобы должна начать Москва. При этом ни российский лидер Владимир Путин, ни Минобороны РФ ни разу не упоминали об этом.

В беседе с ведущими "Дайте сказать" Долгов также прокомментировал итоги саммита G20 на Бали, резолюцию о возмещении ущерба Украине, а также санкции США в отношении Ирана. Полный выпуск смотрите здесь.