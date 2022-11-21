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21 ноября, 10:04

"Прозвучала правда": У Эйфелевой башни в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом

В центре Парижа прошёл митинг против финансирования украинской армии

На Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом. Участники выступили против финансирования Украины за счёт французских налогоплательщиков.

Митинг в поддержку Донбасса в центре Парижа. Фото предоставлено Лайфу

Митинг в поддержку Донбасса в центре Парижа. Фото предоставлено Лайфу

"Под Эйфелевой башней прозвучала информационная правда через выступающих, где большинство были свободолюбивые французы", — сообщили организаторы митинга.

Участники манифестации собирают подписи за то, чтобы прекратить финансирование украинской армии за счёт средств от уплаты трудовых налогов жителей Франции. Всего они планируют собрать 100 тысяч голосов в поддержку этой инициативы.

По информации Лайфа, манифестацию буквально за две недели организовали две русские женщины — Анна и Наталья, которые создали движение SOS Donbass. Они столкнулись с массой препятствий. К примеру, за пару дней до митинга Префектура Парижа сменила его место из-за другой акции, организованной украинцами, а на само мероприятие практически не было денег.

Украинцы избили двух французских блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинцы избили двух французских блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже

Кроме того, во время манифестации её пытались сорвать неизвестные, которые скандировали антироссийские лозунги, но митинговавших защищали полицейские. По словам организаторов, после митинга были избиты две корреспондентки. В итоге агрессоры оказались в отделении полиции.

Манифестация против финансирования ВСУ во Франции. Фото предоставлено Лайфу

Манифестация против финансирования ВСУ во Франции. Фото предоставлено Лайфу

Ранее Лайф сообщал о том, что в Европе всё больше людей выходят на митинги против политики противостояния с Россией, от которой страдают рядовые граждане стран ЕС.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Илья Суриков

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