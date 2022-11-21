"Прозвучала правда": У Эйфелевой башни в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом

На Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом. Участники выступили против финансирования Украины за счёт французских налогоплательщиков.

Митинг в поддержку Донбасса в центре Парижа. Фото предоставлено Лайфу

"Под Эйфелевой башней прозвучала информационная правда через выступающих, где большинство были свободолюбивые французы", — сообщили организаторы митинга.

Участники манифестации собирают подписи за то, чтобы прекратить финансирование украинской армии за счёт средств от уплаты трудовых налогов жителей Франции. Всего они планируют собрать 100 тысяч голосов в поддержку этой инициативы.

По информации Лайфа, манифестацию буквально за две недели организовали две русские женщины — Анна и Наталья, которые создали движение SOS Donbass. Они столкнулись с массой препятствий. К примеру, за пару дней до митинга Префектура Парижа сменила его место из-за другой акции, организованной украинцами, а на само мероприятие практически не было денег.

Кроме того, во время манифестации её пытались сорвать неизвестные, которые скандировали антироссийские лозунги, но митинговавших защищали полицейские. По словам организаторов, после митинга были избиты две корреспондентки. В итоге агрессоры оказались в отделении полиции.

Манифестация против финансирования ВСУ во Франции. Фото предоставлено Лайфу