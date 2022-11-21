В Кремле призвали все страны мира принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской АЭС

Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что регулярные обстрелы ЗАЭС не могут не вызывать обеспокоенности как со стороны Москвы, так и со стороны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы призываем все страны мира использовать своё влияние, с тем чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать", — сказал Песков.