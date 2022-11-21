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21 ноября, 09:58

В Кремле призвали все страны мира принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской АЭС

Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что регулярные обстрелы ЗАЭС не могут не вызывать обеспокоенности как со стороны Москвы, так и со стороны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы призываем все страны мира использовать своё влияние, с тем чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать", — сказал Песков.

Глава МАГАТЭ заявил, что Путин досконально знает ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что Путин досконально знает ситуацию на Запорожской АЭС

Ранее стало известно, что стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В общей сложности ВСУ 20 ноября выпустили по станции 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Telegram / Администрация Энергодара

Александр Юнашев

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