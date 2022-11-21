В Кремле призвали все страны мира принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской АЭС
Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев к прекращению обстрелов Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что регулярные обстрелы ЗАЭС не могут не вызывать обеспокоенности как со стороны Москвы, так и со стороны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Мы призываем все страны мира использовать своё влияние, с тем чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать", — сказал Песков.
Ранее стало известно, что стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В общей сложности ВСУ 20 ноября выпустили по станции 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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