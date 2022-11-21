Песков: Отказ Варшавы Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ не может доставить дискомфорт Москве

Отказ Польши в участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не может доставить дискомфорт Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более для Сергея Лаврова", — сказал он, комментируя слова замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о том, что Варшава считает нужным "изолировать РФ на международных площадках".

При этом представитель Кремля признал, что для ОБСЕ как для организации эта позиция — однозначно большая головная боль.