Диетолог объяснила, когда красное мясо из полезного продукта превращается во вредный

Деление мяса на красное и белое очень условно, ведь в любом случае оно становится вредным, если его пожарить в большом количестве масла и добавить другую неполезную еду. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

"Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами. А самого по себе деления мяса на красное и белое не существует, это придуманный маркетинговый ход", — сказала диетолог.

Тихомирова объяснила, что те части тела, которыми животное двигало активно, например бёдра, содержат красное мясо, а те, которыми двигало меньше, например грудка, — белое. Однако в диетологии подобного деления не существует, и как такового вреда красного мяса тоже нет.