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21 ноября, 10:18

Диетолог объяснила, когда красное мясо из полезного продукта превращается во вредный

Врач Тихомирова: Красное и белое мясо становится вредным, если жарить его в масле

Деление мяса на красное и белое очень условно, ведь в любом случае оно становится вредным, если его пожарить в большом количестве масла и добавить другую неполезную еду. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

"Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами. А самого по себе деления мяса на красное и белое не существует, это придуманный маркетинговый ход", — сказала диетолог.

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Тихомирова объяснила, что те части тела, которыми животное двигало активно, например бёдра, содержат красное мясо, а те, которыми двигало меньше, например грудка, — белое. Однако в диетологии подобного деления не существует, и как такового вреда красного мяса тоже нет.

А ранее Лайф называл три способа сделать бургер полезным. Эксперт Денис Климкин также объяснил, как правильно подобрать мясо и булочку и не потолстеть от них.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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