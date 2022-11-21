Холодная вода, мятный чай и массаж глазных яблок помогут нормализовать пульс в домашних условиях
Кардиолог Золотарёва рассказала, как с помощью дыхательных техник остановить приступ аритмии
Ощущаете перебои или паузы в работе сердца, сопровождающиеся слабостью, потливостью или головокружением? Ощущаете, что вот-вот можете потерять сознание? У вас чувство учащённого неритмичного сердцебиения продолжительностью более семи минут? Это могут быть признаки аритмии. Как облегчить состояние пациента при таких симптомах, читателям Лайфа рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност "СМ-Клиники" Наталия Золотарёва.
Если речь идёт о тахикардии — учащённом сердцебиении частотой выше 90 ударов в минуту, рекомендации врача следующие:
- обеспечьте себе полный покой и исключите даже малейшие физические нагрузки
- используйте техники, рефлекторно снижающие частоту сердцебиения, например дыхательную: сделайте глубокий вдох на четыре счёта, натужно задержите дыхание на счёт от одного до семи, а затем выдох — на счёт от одного до восьми
- попробуйте манёвр Вальсальвы: для этого надо попытаться сделать сильный выдох при зажатых рте и носе и сомкнутых голосовых связках
- аккуратно и ритмично надавливайте на глазные яблоки в течение нескольких минут
- погрузите лицо в холодную воду на одну-две секунды.
Если речь идёт о брадикардии — редком сердцебиении с частотой ниже 50 ударов в минуту, делайте следующее:
- нужно лечь на горизонтальную поверхность и поднять ноги, поместив их на подушку
- обеспечьте доступ к свежему воздуху
- освободите шею и грудь от обтягивающей одежды
- можно выпить горячего мятного чая, который, с одной стороны, окажет седативное действие на организм и нервную систему, а с другой — немного повысит пульс.
"Если вы заметили хотя бы один из признаков аритмии у себя или своих родственников, постарайтесь немедленно принять все необходимые меры предосторожности, потому что нарушение частоты сердечных сокращений и неправильная работа сердца могут привести к его внезапной остановке", — добавила кардиолог Золотарёва.
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