"Делаю одно и то же": Газманов рассказал, как на протяжении 40 лет сохраняет форму

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал, что на протяжении 40 лет каждое утро начинает с зарядки. Он предположил, что такая привычка эффективно сказывается на его форме, поскольку ему удаётся сохранять вес.

"У меня каждое утро идеальное. Я делаю одно и то же. Я проснулся, улыбнулся окружающему миру. Несмотря на вечер или позднюю ночь, я всегда утром делаю зарядку. Я её делаю лет 40 подряд, и вес у меня не меняется. Видимо, это эффективно. Завтракаю и иду работать", — заявил Газманов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".