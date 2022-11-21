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21 ноября, 10:52

"Делаю одно и то же": Газманов рассказал, как на протяжении 40 лет сохраняет форму

Газманов рассказал, что последние 40 лет начинает каждое утро с зарядки

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал, что на протяжении 40 лет каждое утро начинает с зарядки. Он предположил, что такая привычка эффективно сказывается на его форме, поскольку ему удаётся сохранять вес.

"У меня каждое утро идеальное. Я делаю одно и то же. Я проснулся, улыбнулся окружающему миру. Несмотря на вечер или позднюю ночь, я всегда утром делаю зарядку. Я её делаю лет 40 подряд, и вес у меня не меняется. Видимо, это эффективно. Завтракаю и иду работать", — заявил Газманов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Ранее Олег Газманов заявил, что счёл честью для себя оказаться в санкционном списке Евросоюза. Артист считает, что теперь он там "в хорошей компании".

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Илья Суриков

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