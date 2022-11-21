Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на фоне скандального интервью, после которого английский клуб начал процесс расторжения контракта с ним. В разговоре с журналистами звёздный футболист подчеркнул, что его нисколько не беспокоит мнение других.

"С вашей стороны легко понять, как мы можем выбирать подходящее время. Иногда ты пишешь правду, иногда ты пишешь ложь. Мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу", — приводит издание The Sun слова 37-летнего португальца.

Роналду также назвал себя "пуленепробиваемым" и опроверг слухи о проблемах в общении с полузащитником Бруну Фернандешем, которые появились после публикации видеоролика, где футболисты якобы холодно поздоровались по прибытии в расположение сборной Португалии. По словам Роналду, в тот момент он "просто дурачился".