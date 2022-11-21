В колонии Екатеринбурга нашли тайник с едой для VIP-заключённых

Сотрудники службы собственной безопасности ФСИН благодаря внезапной проверке обнаружили в екатеринбургской исправительной колонии № 10 большое количество продуктов питания для привилегированных заключённых. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в пенитенциарной системе.

"Внезапная проверка оперативниками УСБ обнаружила около тонны продуктов, запрещённых для заключённых. Это сахар, консервы, в том числе тушёнка, крупы, сок, специи", — заявил неназванный собеседник СМИ.

По его словам, использовались продукты на кухне для приготовления пищи для "завхозов", которые часто питаются по отдельному меню. Хранились находки в специально оборудованном тайнике при складе в столовой, а о его местонахождении знали как "актив", так и начальство.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области заметили, что подобные рейды являются рутинными мероприятиями, в ходе которых изымаются незаконно хранящиеся предметы и продукты. Однако ни в одной из столовых никаких незаконных складов продуктов не было.