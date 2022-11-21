В колонии Екатеринбурга нашли тайник с едой для VIP-заключённых
Сотрудники службы собственной безопасности ФСИН благодаря внезапной проверке обнаружили в екатеринбургской исправительной колонии № 10 большое количество продуктов питания для привилегированных заключённых. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на источник в пенитенциарной системе.
"Внезапная проверка оперативниками УСБ обнаружила около тонны продуктов, запрещённых для заключённых. Это сахар, консервы, в том числе тушёнка, крупы, сок, специи", — заявил неназванный собеседник СМИ.
По его словам, использовались продукты на кухне для приготовления пищи для "завхозов", которые часто питаются по отдельному меню. Хранились находки в специально оборудованном тайнике при складе в столовой, а о его местонахождении знали как "актив", так и начальство.
В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области заметили, что подобные рейды являются рутинными мероприятиями, в ходе которых изымаются незаконно хранящиеся предметы и продукты. Однако ни в одной из столовых никаких незаконных складов продуктов не было.
Ранее Лайф писал, что заключённые колонии "Чёрный дельфин" скоро начнут производить колбасу. По словам директора учреждения Юрия Коробова, идея назрела давно, так как исправительное учреждение имеет достаточное количество своего мяса.
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