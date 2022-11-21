Wildberries грозит огромный штраф из-за торговли поддельными товарами Adidas

Отечественному маркетплейсу Wildberries за продажу подделок под брендом Adidas грозит штраф в размере пятикратной стоимости товаров с последующей их конфискацией. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, недавно полицейские сделали контрольную закупку различных товаров на Wildberries под брендом Adidas, после чего отправили их на экспертизу. Выяснилось, что практически весь ассортимент оказался подделкой и не имеет никакого отношения к оригинальному бренду. Так, к примеру, из 850 представленных на маркетплейсе пар кроссовок 650 были репликами. Впрочем, покупатели тоже были, мягко говоря, не в восторге от качества товаров. В частности, многие жаловались на кривые швы, следы от клея и противный запах спортивной обуви.

Кроме того, силовики уже нашли несколько складов с палёным Adidas у тех, кто перепродавал товары в Интернете. В связи с этим Главное управление экономической безопасности МВД РФ завело дела сразу по двум статьям: "Незаконное предпринимательство" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".